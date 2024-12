Le notizie più lette di quest'anno su PrimaBrescia.it

Dalla cronaca bresciana al meteo, dalle gesta dei Vip alle notizie (sempre, purtroppo, molto numerose) di cronaca nera, passando per le elezioni comunali, le curiosità provenienti da tutta la provincia e la nostra ormai apprezzatissima rubrica "Cosa fare nel weekend...".

La cronaca di PrimaBrescia.it

Scorrendo le prime cento notizie più cliccate, nel corso del 2024, da voi lettori, sul nostro sito PrimaBrescia.it, sono moltissimi gli spunti per guardarsi alle spalle e ripercorrere l'anno appena trascorso. Proviamoci, quindi, a raccontare l'anno ormai tramontato con la lente - una delle innumerevoli possibili - dei vostri gusti in fatto di news.

Vince il Garda

Non stupisce più di tanto che sia stata una delle tante notizie sul meteo a guidare la classifica, ma visti i numeri dobbiamo ammettere che ci siamo stupiti. Sono diventati eccezionalmente virali, con decine e decine di migliaia di letture, una serie di articoli di ottobre, a proposito dei livelli del lago di Garda, mai così alti come questo autunno.

(In)giustizie e dintorni

Abbondano, come sempre, le notizie tragiche e quelle di cronaca giudiziaria. Dall'arresto di un noto imprenditore bresciano per corruzione, fino ai pezzi sulla scomparsa prematura di alcuni dei personaggi dei nostri centri (tra i tanti ha raccolto particolari reazioni il ricordo del maestro Franco Brescianini a Rovato).

In un anno di chiari di luna economici, e nel quale il potere d'acquisto delle famiglie lecca le ferite del boom dell'inflazione post-Covid, anche una notizia come quella che arrivava da Montichiari (270mila euro di assegni unici percepiti da cittadini che non ne avevano titolo) ha fatto molto discutere. Così come quella di una strana multa da oltre 4mila euro arrivata ad un camionista, o quella sui 110milioni di euro riciclati dall'estero all'Italia tramite uno sportello bancario abusivo. E se parliamo di ingiustizie, come non parlare di Sanità pubblica: un gigante del welfare europeo, quella lombarda, ma che sempre di più ha piedi d'argilla.

La Sanità in ginocchio

A fare il giro del web, dalla nostra testata online, è stata a inizio anno la storia di Marta C, una giovane malata di sclerosi multipla che si è rivolta all'assessore al Welfare per fare luce sulle lunghe liste d'attesa, sul dispendio economico a carico dei malati e sulle troppe falle del sistema.

Storie minime, frammenti di vita

E poi ci sono le storie. Vi sono piaciute quelle sui Vip che hanno calcato la Provincia per vari motivi quest'anno, in particolare le comparsate di Emma Marrone (a Palazzolo sull'Oglio), Blanco, Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti ed Ultimo. Ma anche le storie più piccole, talvolta minime, che spesso costellano le pagine della cronaca locale e che poi si scopre che non sono minime affatto, ma frammenti di vite. Specchi, forse, in cui il lettore, spesso, rivede un po' di sé e del mondo che cambia, sempre vorticosamente, attorno a sé.

Così nella nostra classifica s'inserisce, diventando letteralmente virale, la curiosa storia di questi due undicenni a Rezzato: “Dobbiamo segnalare un fatto importante, non ci permettono di giocare" hanno scritto alla Polizia locale.

Fortune e destini

Restando poi nel vasto calderone della cronaca bianca, vi sono rimaste addosso come sempre le storie di fortune di destini. La "fortuna" tra virgolette di chi ha tentato di fare il furbo - senza riuscirci - quando ad agosto si è trovato a dover far benzina a Lumezzane, scoprendo di poterla fare gratis. Oppure quella vera del vincitore del Turista per Sempre di Brescia, che si è portato a casa un super premio.

Storie di vite e di talenti, dei più disparati, umani (cliccatissima la nostra intervista all'oculista di Chiari Francesco Blasetti, campione in tv, che ha donato metà della sua vincita in beneficenza alla Fondazione Veronesi) e meno umani (ve la ricordate H-Lady, la Miss Italia dei Rottweiler, che vive a Rovato?). I talenti quotidiani dei carabinieri (che quest'anno a Chiari hanno festeggiato i trent'anni della Radiomobile) e quelli straordinari come quello del paracadutista di Pontevico che dopo aver collezionato vittorie in tutto il mondo si è lanciato per la prima volta dal cielo sopra il suo amato paesello.

Politica, elezioni, pagelle

Paesi, dicevamo? Ebbene, parliamo di Comuni. L'importante tornata elettorale di questa primavera, e in particolare la diretta con i risultati delle urne, è stata di gran lunga tra gli articoli di politica più cliccati dell'anno, così come all'inizio dell'anno lo è stata la nostra "pagella" ai sindaci bresciani che si apprestavano a concludere il loro mandato.

E poi, per restare in tema di grandi eventi collettivi, c'è stata la grande Adunata degli Alpini di Montichiari e quella nazionale, annunciata per il 2026 a Brescia. Molto letta anche la visita di Sergio Mattarella a Castiglione delle Stiviere, a giugno, per l'anniversario della Croce rossa.

Le classifiche e gli elenchi

Ma è come sempre la vita di ogni giorno che affascina e trascina, le notizie che raccontano e assistono la quotidianità e le sue piccole gioie. Dove mangiare la pizza migliore? Le pasticcerie da provare? Dove fare la spesa per risparmiare qualcosa? E come si mangia in quel ristorantino visitato da Alessandro Borghese per "Quattro ristoranti". E infine, come anticipato, gli eventi: promossa a pieni voti, la nostra rubrica "Cosa fare a Brescia e in provincia nel weekend" resterà su PrimaBrescia ancora per un bel po', visto quanto vi è piaciuta.

Buon 2025 a tutti voi lettori

Eccoci, insomma, alla fine: c'erano mille modi per raccontarci l'anno trascorso. L'abbiamo fatto con le vostre notizie preferite e l'auspicio di ritrovarvi a leggerne molte altre, e che siano buone, nel 2025. E quindi, da tutti noi, tanti auguri.

Davide D'Adda