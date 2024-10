Alessandro Borghese a Rezzato per "4 Ristoranti".

Per "4 Ristoranti" Alessandro Borghese a Rezzato

Ieri (lunedì 14 ottobre 2024) lo chef Alessandro Borghese si trovava nel Bresciano, più precisamente a Rezzato alla Cascina dei Sapori, il famoso locale di Antonio Pappalardo, un luogo molto conosciuto che sarà protagonista della prossima edizione del programma.

Sui dettagli vige ancora il massimo riserbo: la decima edizione del programma dovrebbe prendere il via con il nuovo anno. Protagonista sarà anche il ristorante di Rezzato. Pare che si tratti dell'unico locale della zona. Nei giorni scorsi Borghese era stato infatti a Napoli e poi a Roseto degli Abruzzi. La puntata in questione potrebbe quindi riguardare la miglior pizzeria contemporanea d'Italia.

Il racconto social e spunta...il sosia

Una visita a Brescia che Borghese non ha mancato di documentare sui social: un breve video nel quale si trova in zona Musei e dove ad accoglierlo c'è un nutrito gruppo di fan che lo salutano calorosamente. Successivamente si è spostato a Rezzato, nel locale che sarà protagonista in "4 Ristoranti" dove ha trascorso la maggior parte del tempo per le riprese. All'esterno parcheggiato il furgone della trasmissione che, inevitabilmente, ha attirato l'attenzione dei presenti. A raggiungerlo anche il Borghese Bresciano, il sosia del famoso chef figlio di Barbara Bouchet il quale profilo Instagram conta oltre 1.670 follower.

Non è la sua prima volta nel Bresciano

Non si tratta della prima volta di Borghese nel Bresciano, la prima volta in provincia di Brescia risale alla terza edizione della trasmissione Sky. Era il 2016 quando vinse l'agriturismo Dalie e Faglioli per la migliore cucina del lago di Garda. nella quinta edizione a trionfare fu Cadebasi in Franciacorta, premiato come miglior degustazione di bollicine.