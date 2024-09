Il cane, si sa, è il miglior amico dell'uomo: per H-Lady, però, il legame col suo padrone Marco Bosio, franciacortino originario di Rovato, è qualcosa più più: i due, insieme, sono una squadra.

"H-Lady" è la Miss Italia dei Rottweiler

Di più: una squadra che vince. Nelle scorse settimane, infatti, H-Lady è stata nominata «Campionessa italiana assoluta» nell'ambito dei rottweiler.

Un rapporto speciale, il loro, nato però da una casualità.

"Ero da un mio amico allevatore a Bergamo, e sono venuto a conoscenza di una cagnolina che una famiglia aveva riportato indietro perché troppo vivace. Si chiamava “H-Lady - Il Sole delle Alpi”. Quando l'ho vista la prima volta aveva sei mesi, e non ho potuto fare a meno di pensare a quanto avesse già l'aspetto di una campionessa, per come si muoveva e per come si atteggiava" ricorda Bosio, che oggi vive ad Iseo.

Dopo alcune certificazioni mediche e valutazioni a livello caratteriale, e dopo aver partecipato a diverse gare di bellezza e di comportamento nelle quali ha sempre raggiunto i primi posti, H-Lady è riuscita a entrare nella fascia delle competizioni definita "Classe Lavoro", uno dei traguardi più grandi raggiungibili in questo ambito. «Un mio amico toscano mi ha aiutato a prepararla per quanto riguarda l'attitudine, mentre io e l'allevatore di Bergamo abbiamo pensato soprattutto alla parte estetica, cercando di prepararla al meglio in tutti gli ambiti previsti» continua Bosio.

La svolta

Il 14 gennaio, però, è stato il vero punto di svolta definitivo. “Quel giorno abbiamo vinto l'ultima competizione che ci serviva perché diventassimo ufficialmente campioni italiani: la proclamazione ufficiale è avvenuta il 20 agosto di quest'anno, e non potremmo andarne più fieri».

Ma quindi, ora che questo grande risultato è stato raggiunto, quali sono i prossimi passi in programma?

"Sicuramente provare a entrare nella “Classe Campioni”, la gara internazionale che sarebbe il massimo titolo conferibile a un rottweiler - conclude Bosio - H-Lady è già arrivata a un terzo posto assoluto in una gara in Germania, ma questa dei “Campioni” sarebbe una vetta ancora più alta da scalare. Un grande sogno, certo, ma con H-Lady al mio fianco niente sembra davvero impossibile!".