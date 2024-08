Dopo aver volato e collezionato vittorie in tutto il mondo è atterrato nei giorni scorsi a Pontevico, nel suo paese natale e dove tuttora vive.

Il paracadutista Guarinelli atterra a casa

Eccola l'ultima impresa a livello locale di Vittorio Guarinelli, campione di fama internazionale di paracadutismo. Al suo attivo più di 11500 lanci:

"É emozionante volare sopra il proprio paese".

La sua passione era nata per caso, quando aveva solo 17 anni, un amico fresco di licenza da pilota di ultraleggeri disse al pontevichese che nella vicina Cremona facevano corsi di paracadutismo e iniziò a frequentarli, segnando per sempre la vita di Vittorio. Entrò a far parte di una squadra di paracadutisti cremonesi poi un lancio non programmato con alcuni Carabinieri paracadutisti diede il via al coinvolgimento in altre competizioni al loro fianco: ecco la sua svolta. L’evoluzione sempre più raffinata e di alto livello, lo ha portato a lasciare la propria professione da imprenditore, per seguire la sua passione e rendere la stessa anche la fonte di sostentamento per lui e la sua famiglia, in giro per il mondo. Il suo nome è echeggiato sui podi più noti al mondo e spera di continuare a farlo.

Diversi i livelli di competizione, dai mondiali alle coppe del mondo, dagli europei ai nazionali, ma è ancor più conosciuto da chi cerca un istruttore. A Dubai durante un addestramento fu riconosciuto anche dal pilota di Formula 1 Michael Schumacher a sua volta appassionato di paracadutismo.

Atterraggio a Pontevico

Forti emozioni ma incommensurabile quella di poter atterrare sul suolo in cui è nato e cresciuto: quello pontevichese.

Subito dopo l’atterraggio di qualche giorno fa, durante un evento a tema agricolo del Team Fulll Gass, manovra avvenuta perfettamente sul bersaglio posizionato al centro della pista di gara di tiro alla slitta, (come poteva non essere così quando eseguito da un atleta di fama internazionale con all’attivo più di 11.500 lanci) Vittorio ha commentato: