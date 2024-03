110milioni di euro riciclati dall'estero all'Italia tramite uno sportello bancario abusivo: coinvolta anche Brescia

110milioni di euro riciclati dall'estero all'Italia tramite uno sportello bancario abusivo. Dalle prime ore di questa mattina, martedì 19 marzo 2024, 80 militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, con l'ausilio dell'unità cinofila "cash dog" del Gruppo di Tessera (Venezia), il supporto di un elicottero della Sezione Aerea di Venezia e dei Reparti territoriali competenti (Gruppi Padova, Verona e Brescia), sta mettendo in atto nelle province di Vicenza, Verona, Padova, Venezia e Brescia un'operazione contro un maxi riciclaggio di 110 milioni di euro dall'estero all'Italia messo in atto in frodi fiscali realizzate da società dedite al commercio di materiali ferrosi.

Come riportato da PrimaVicenza le Fiamme Gialle, nel dettaglio, stanno dando esecuzione a provvedimenti emessi dal Gip di Vicenza su richiesta della locale Procura che riguardano la custodia cautelare di 13 indagati e il sequestro preventivo di circa 1,5 milioni di euro. L’operazione rappresenta l’epilogo di complesse investigazioni svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza, su delega della A.G. berica, che hanno consentito di disarticolare un’associazione per delinquere operante tra Vicenza, Padova, Verona, Brescia, Mantova, Milano, Prato, Chieti e Roma, con collegamenti in Germania, Slovenia e Repubblica Popolare Cinese, composta da 16 persone (3 vicentini, 9 bresciani, 2 cingalesi e 2 cinesi).

I provvedimenti

I provvedimenti che sono stati emessi riguardano:

ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 indagati (8 in carcere e 5 ai domiciliari);

decreto di sequestro preventivo per equivalente (per un importo, pari al profitto illecito generato dal sodalizio, di circa 1.500.000,00 euro);

decreto di perquisizione locale presso le abitazioni e le aziende riferibili a complessivi 18 indagati.

Il punto zero delle indagini, monitorato un 51enne di Arzignano

L’indagine è stata avviata dalle Fiamme Gialle grazie all’acquisizione sul territorio di informazioni nei confronti di un 51enne originario di Arzignano di svolgere l’attività di “money mule o spallone” ovvero di trasportare contanti, frutto di frode fiscale, da e verso l’estero.

I preliminari servizi di osservazione e pedinamento hanno consentito di monitorare frequenti viaggi in auto del soggetto verso la Slovenia, dove l’indagato si fermava per circa un’ora per poi far rientro in Italia. Attraverso le successive attività d’intercettazione telefonica, telematica e ambientale, lo svolgimento di indagini bancarie e riscontri operativi eseguiti nel Centro e Nord Italia, è stata ricostruita l’operatività dell’intero gruppo criminale, che aveva al vertice il citato arzignanese operativo nella piazza vicentina, coadiuvato da due coniugi di Gussago (provincia di Brescia) operativi nella piazza bresciana, nonché da ulteriori 11 complici addetti al trasporto del denaro contante.

Denaro riciclato attraverso uno sportello bancario abusivo

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, i contanti trasportati dall’estero verso l’Italia e viceversa in appena un anno e mezzo, attraverso ben 556 “viaggi”, ammontano a circa 110 milioni di euro provenienti da frodi fiscali realizzate da società dedite prevalentemente al commercio di materiali ferrosi.

In particolare, attraverso due società “cartiere” con sede rispettivamente a Brescia e a Roma, venivano emesse fatture false volte a dare copertura documentale agli acquisti in nero effettuati da 25 società clienti con sedi nelle province di Vicenza, Verona, Rovigo, Brescia, Mantova, Bolzano, Alessandria, Roma, Milano e Torino. I clienti saldavano le fatture false attraverso bonifici ai “fornitori/cartiere”, i quali a loro volta bonificavano il denaro ricevuto a favore di società estere, veri e propri punti nodali dell’attività di riciclaggio, ovvero una società di Honk Kong e una società belga.

Il denaro inviato all’estero veniva successivamente retrocesso ai clienti italiani – al netto delle commissioni medie spettanti all’organizzazione pari circa all’1,5% delle somme movimentate – attraverso l’utilizzo di uno “sportello bancario abusivo” della “China underground bank” ovvero di quello che viene ritenuto un vero e proprio “circuito bancario informale e segreto” con numerose “filiali” sparse sul territorio nazionale, sospettato di muovere ingentissime quantità di denaro verso la Cina offrendo servizi speciali per clienti speciali. Si tratta di un sistema composto da “operatori” cinesi che inviano soldi in madrepatria, frutto di riciclaggio ed evasione, anche di somme provenienti dalla stessa “economia illegale” cinese in Italia.

Questo “sportello bancario abusivo” è risultato gestito da un 38enne cittadino cinese, residente a Vigonovo (provincia di Venezia) ma formalmente impiegato presso una ditta all’interno del “Centro Ingrosso Cina” di Padova, vero e proprio perno della retrocessione del denaro, che organizzava la consegna del contante ai “money mules/spalloni” in varie località d’Italia (Padova, Prato, Mantova, Milano, Chieti e Roma), nonché all’estero (Slovenia e Germania).

I contatti con l’intermediario cinese venivano tenuti esclusivamente dai vertici dell’organizzazione, il 51enne arzignanese e i due coniugi di Gussago (BS), anche attraverso le chat criptate “Telegram”, “Signal”, “DingTalk” e “WeChat”, analizzate dagli esperti Computer Forensics e Data Analysis del Corpo, dalle quali sono stati ricostruiti i viaggi compiuti dal sodalizio criminoso in Italia e all’estero per ritirare i contanti da retrocedere alle società clienti che beneficiavano della frode fiscale.

I metodi adottati

A tal proposito, l’organizzazione utilizzava diversi metodi di riconoscimento per garantire il buon fine della retrocessione dei contanti:

nel caso più semplice, i vertici del sodalizio inviavano al soggetto cinese che doveva consegnare il denaro agli spalloni il numero di targa o la foto dell’auto che avrebbe utilizzato il loro complice incaricato di ritirare i contanti; in alternativa, veniva utilizzato il numero seriale di una banconota quale “codice identificativo” o “token” che lo spallone doveva mostrare al soggetto cinese per confermare la propria autorizzazione al ritiro del contante.

Per il trasporto in sicurezza del denaro, i vertici del sodalizio costituivano squadre ad hoc composte in genere da due o più autovetture, prese a noleggio, ciascuna guidata da un singolo spallone. La prima autovettura costituiva la “staffetta” che doveva anticipare la seconda auto – in cui veniva trasportato il denaro contante – con il precipuo compito di andare in avanscoperta e avvisare per tempo della eventuale presenza in strada di auto o personale delle FF.OO., suggerendo se del caso di cambiare itinerario.

Al fine di dare puntuale riscontro alle ipotesi investigative, gli investigatori del Nucleo p.e.f. Vicenza, rispettivamente nei mesi di giugno e luglio 2022, hanno:

operato, attivando i finanzieri del Gruppo Prato, un controllo su strada nei confronti di uno spallone 58enne di Lonigo (VI), con il rinvenimento e sequestro di circa 140.000,00 euro in contanti riposti in una busta nascosta nel bagagliaio sotto la ruota di scorta; eseguito una perquisizione domiciliare, con l’ausilio di un’unità cinofila “cash dog” della Compagnia di Orio al Serio (BG), presso l’abitazione situata a Chiampo (VI) del principale referente della piazza vicentina, rinvenendo e sequestrando, tra le altre cose, 84.000,00 euro in contanti e uno smartphone contenente una vera e propria “contabilità” dei viaggi organizzati e delle movimentazioni di denaro contante di provenienza illecita.

Sussidio di disoccupazione percepito illecitamente

Infine, nel corso delle indagini è emerso che uno degli spalloni, un 57enne originario di Chiampo, ha illecitamente percepito il sussidio di disoccupazione (NASPI) per oltre 5.600,00 euro, visto che non solo percepiva i proventi dell’attività di “money mule” (per ogni singolo viaggio uno spallone percepiva un minimo di 400,00 euro al netto del rimborso di tutte le spese sostenute per il viaggio ovvero pedaggi autostradali, benzina, ristoranti, etc.) ma anche lavorava presso un’azienda operante nel distretto della concia.

16 membri dell'organizzazione, 13 arrestati e sequestrati 1,5 milioni di euro

I 16 membri del sodalizio criminoso, 13 dei quali arrestati in queste ore, dovranno rispondere di ben 556 episodi di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro, per un totale di circa 110 milioni euro movimentati dall’organizzazione nel periodo novembre 2020-giugno 2022.

Tre indagati bresciani, un 50enne, un 55enne e un 65enne, dovranno anche rispondere, quali amministratori di fatto o di diritto delle due società “cartiere”, del reato di emissione di fatture false. Le Fiamme Gialle beriche stanno, inoltre, completando il sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Vicenza sui compensi e sulle provvigioni percepite dall’organizzazione per l’attività di riciclaggio, quantificati in oltre 1.500.000,00.

Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza confermano, ancora una volta, l’incessante impegno profuso dal Corpo a difesa dell’economia nazionale “sana”. Il monitoraggio dei flussi finanziari rappresenta il metodo più efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando forme di riciclaggio in grado di inquinare l’economia legale e di alterare le condizioni di libera concorrenza.

Si rappresenta che la misura è stata adotta su delega della Autorità Giudiziaria e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.