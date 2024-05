Fanno notare agli adulti che lì non potevano stare e vengono rimproverati, due 11enni si rivolgono alla Locale

Fanno notare a due adulti che lì non potevano stare e vengono rimproverati, due 11enni si rivolgono alla Locale.

A Rezzato

É successo ieri (giovedì 9 maggio 2024) a Rezzato. Due giovanissimi ragazzi, di 11 anni, avevano deciso di trascorrere un pomeriggio all'aria aperta.

Hanno scelto di divertirsi usando l’impianto di skateboard del parco pubblico “Ferrari”. Alcuni adulti, però, li riprendono. sulla struttura in calcestruzzo. I due giovani, dopo aver fatto presente agli adulti che lí, sulla struttura in calcestruzzo, non potevano accomodarsi perché si trattava di un’area adibita al gioco, hanno un ulteriore rimprovero per poi essere invitati a scegliere un altro luogo per divertirsi.

I due si sono quindi recati al Comando Polizia Locale - Rezzato dove sono stati accolti dall’Agente in servizio di piantone il quale, notandoli per lungo tempo all’esterno del Comando a fianco della porta d’ingresso, ha deciso di avvicinarsi per chiedere loro se andasse tutto bene. Alla richiesta i giovani hanno risposto:

“D𝑜𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑑𝑢𝑡𝑖 𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑖 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑟𝑒”.

L’Agente non ha esitato ed ha inviato sul posto una pattuglia, il cui equipaggio ha invitato gli adulti a scegliere un altro luogo per chiacchierare.

I fatti sono stati riportati sulla pagina Facebook del Comando della Polizia Locale di Rezzato dove gli agenti hanno lasciato una riflessione: