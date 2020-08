Cosa fare a Ferragosto 2020 a Brescia e provincia

C’è chi preferisce trascorrere il Ferragosto in famiglia, chi in compagnia degli amici magari grigliando in montagna o in cascina e chi, invece, non rinuncia a una gita culturale alla scoperta di luoghi d’arte e storia locale. L’epidemia di Coronavirus ha cancellato diversi eventi in programma per questo fine settimana, come i tradizionali fuochi d’artificio sul lago a Iseo, che quest’anno non coloreranno il cielo della notte tra il 15 e il 16 agosto. Ma niente paura, tra scampagnate, percorsi naturalistici e musei aperti ce n’è comunque per tutti i gusti.

Cosa fare a Ferragosto a Brescia e provincia

Ferragosto in città? O sui laghi bresciani? O ancora, perché no, in montagna? Il territorio bresciano, tra cittadine da scoprire, Franciacorta, Sebino e Garda offre davvero tante possibilità. E se gli eventi quest’anno a causa del Covid non sono molti, non mancano gli spunti per trascorrere un Ferragosto coi fiocchi.

Gli appuntamenti musicali

Per gli amanti della musica domani sera, venerdì, a Palazzo Francesconi a Provaglio d’Iseo appuntamento con la mezzosoprano Tea Franchi in un concerto dedicato alla rinascita e alla ripartenza dopo il periodo buio del lockdown. (QUI TUTTE LE INFO).

Anche a Salò spazio alla musica con il Gran Concerto di Ferragosto, tradizionale appuntamento dell’orchestra di fiati Gasparo Bertolotti. L’appuntamento è per sabato alle 20.45 in piazza Duomo. Per le prenotazioni inviare una mail a eventi@bandadisalo.com.

Spunti per godere di panorami mozzafiato

Per gli amanti della natura, del trekking e delle camminate, non potrebbero mancare i percorsi a piedi con panorami sul lago d’Iseo da lasciare veramente a bocca aperta. (TUTTE LE INFO QUI)

Da vedere, per chi ancora non le conosce, anche le panchine giganti del circuito Big Bench Community Project, installate tra il Sebino e la Vallecamonica. (TUTTE LE INFO QUI)

Pic nic all’aria aperta e grigliate sul Montorfano

Sì anche al Ferragosto sul Montorfano, spazio ideale per un po’ di frescura e per organizzare gustosi pic nic. Per i tradizionalisti amanti della grigliata sono disponibili anche le postazioni presso i rifugi degli Alpini di Cologne e Rovato e al Quagliodromo di Erbusco.

Musei aperti in città e non solo

Quella bresciana è un’estate all’insegna della cultura e i musei aperti del capoluogo lo dimostrano. Fino al 23 agosto ingresso gratuito a Santa Giulia, Pinacoteca e Museo della Armi. (QUI I DETTAGLI)

Montichiari apre le porte del Castello Bonoris. Il parco romantico della storica dimora resterà aperto al pubblico per tutta la giornata del 15 agosto, dal mattino fino al tramonto. (QUI TUTTE LE INFO)

A Capriolo arriva lo Street food

E per chi non ha prenotato al ristorante, non vuole grigliare o fare un pic nic, c’è anche la proposta capriolese del Summer Street food. Da oggi, giovedì, fino a domenica i sapori e le prelibatezze dei migliori Food Truck in circolazione si faranno largo in piazza Caduti sul Lavoro e in via Parco Rimembranza per festeggiare insieme l’estate.