Niente fuochi di Ferragosto per evitare assembramenti e in segno di rispetto

Sarà un Ferragosto diverso dal solito, senza il tradizionale spettacolo pirotecnico sulle acqua antistanti Iseo e senza l’altrettanto tradizionale concerto della Banda cittadina.

Niente fuochi per evitare assembramenti e in segno di rispetto

La scelta dell’Amministrazione comunale di non fare i fuochi d’artificio la sera del 15 agosto è stata dettata da diverse motivazioni, legate alla situazione che l’intero Paese sta vivendo a seguito dell’epidemia di Covid.

“Alla fine del lockdown ho avuto modo di sentire i colleghi sindaci del Sebino – ha spiegato il primo cittadino di Iseo, Marco Ghitti – Insieme al sindaco di Sarnico, di Lovere e di Pisogne abbiamo deciso che quest’estate avremmo annullato le grandi manifestazioni sia per evitare si creino assembramenti e situazioni in cui diventa impossibile garantire il distanziamento e il rispetto delle norme per prevenire il contagio da Covid, sia (e questo è un motivo ancor più importante) in segno di rispetto per tutte le vittime. Stiamo vivendo un anno di grandi sofferenze, di lutto e povertà: da qui la decisione di operare questa scelta”.

Anche il concerto della Banda cittadina di Iseo, che per tradizione anima la serata di Ferragosto del capoluogo, non ci sarà per motivazioni legate all’impossibilità di garantire il distanziamento di tutti i suonatori del sodalizio sul palco. Per questo motivo la Banda ha organizzato dei piccoli concerti on the road che nelle scorse settimane hanno riportato la musica a Iseo e nelle frazioni.

“Sarà un Ferragosto in silenzio – ha concluso il sindaco – Iseo pullula di visitatori e turisti sia nei week end che nei giorni feriali e accoglieremo anche chi vorrà trascorrere il Ferragosto da noi”.