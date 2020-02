Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante notizie, servizi esclusivi, interviste e molto altro dal territorio della Franciacorta, della Bassa e del Sebino.

Cosa c’è sulla prima del Chiariweek di oggi?

Questa settimana in apertura della prima pagina la tragedia che ha colpito la comunità di Cologne. Giorgio Massetti, ingegnere 37enne, è precipitato da un lucernario che gli è crollato sotto i piedi venerdì mattina. A nulla sono valsi i soccorsi e sull’infortunio sul lavoro dall’epilogo drammatico indaga la Procura. I funerali saranno celebrati domani, sabato nella parrocchiale, mentre la veglia è in programma per questa sera, venerdì. Figura molto apprezzata e stimata in paese, era da anni presidente della Handball Franciacorta. La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie e le due bambine, cui si stringe tutta la comunità di Cologne e di Erbusco.

A Roncadelle, invece, si parla di Coronavirus. E sul tema non sono mancate nemmeno le polemiche poltiche. Una coppia di sarti di ritorno dalla Cina, infatti, ha deciso di autoimportsi la quarantena per 15 giorni e di chiudere l’attività per quel periodo di tempo. Nel frattempo anche nel Bresciano cresce la psicosi: si sono verificati degli episodi di massimo allarmismo e non è mancato nemmeno uno scherzo di pessimo gusto ai danni di un noto ristorante.

A Brescia ieri sono stati premiati dai Lions club i migliori Poster per la Pace degli studenti dei comprensivi della zona. Il vescono Pierantonio Tremolada, invece, martedì ha fatto visita ai pazienti dell’ospedale di Chiari in occasione della Giornata mondiale dell’Ammalato.

Caso di nera a Pontoglio: un uomo violento, che era già stato allontanato dall’abitazione dell’anziana madre per maltrattamenti in famiglia, nei giorni scorsi è finito dietro le sbarre per aver picchiato anche la compagna.

Palazzolo in lutto per lo scultore, atleta e artigiano Luigi Ghidotti di 84 anni. E’ stato campione italiano di lancio del disco, artigiano, maestro di mosaico e grande artista.

Da Coccaglio a New York, il 16enne Francesco Camoni ha vinto un concorso che lo porterà direttamente all’Onu. E’ uno studente dell’Einaudi di Chiari.

A Rovato, invece, si torna a parlare del caso dei volantini anonimi: il segretario della Lega finirà a processo dopo la denuncia dell’ex assessore Marianna Archetti. Stefano Venturi è stato querelato per diffamazione. A più di tre anni di distanza dall’affissione, gli strascichi giudiziari della vicenda dei volantini anonimi, che denunciavano i presunti debiti con il Comune di quattro amministratori rovatesi, si fanno ancora sentire.

