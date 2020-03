Coronavirus: Chiari piange la seconda vittima, ma non c’è alcun picco nei contagi

Nessun picco di contagi a Chiari, ma all’ospedale si lavora a più non posso. I contagiati non sono infatti solo della città, ma arrivano anche dai paesi limitrofi e il personale è allo stremo. Nel frattempo, si piange anche la seconda vittima.

Chiari piange la seconda vittima

La voce girava già da qualche ora, ma si attendeva l’ufficialità dei dati di Ats. Si è spento ieri Lorenzo Faranda, 68 anni (molto conosciuto come Renzo). Anche per il clarense, che aveva da tempo pregressi problemi di salute, il Coronavirus potrebbe essere stato la concausa. Purtroppo nel giro di poco, si è spento in ospedale. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, conosciuta e ben voluta, e si è dimostrata soprattutto vicina al fratello, Renato Faranda (politico tra le file di Forza Italia).

I contagi

Non c’è però alcun picco di contagi. In molti confondono infatti la situazione di Chiari con quella dell’ospedale. Il nosocomio cittadino sta infatti lavorando senza sosta, ma è bene ricordare che ospita anche le positività provenienti da i paesi limitrofi e dalla Bergamasca. I medici e il personale sanitario sono operativi al massimo e l’Asst Franciacorta, guidata da Mauro Borelli, sta facendo tutto il possibile per garantire le cure e assicurare il servizio e la terapia intensiva a più persone possibile.

Ad oggi, martedì 10 marzo, i casi di positività di Chiari accertati da Ats sono 16. Due in più rispetto a ieri.

LA MAPPA DEL CONTAGIO AGGIORNATA AL 10 MARZO, MARTEDì.

Le iniziative del Comune

Diverse sono le inziative intraprese dal Comune di Chiari in questi giorni. Le Botteghe di Chiari e Chiari Farma si sono inoltre adoperate per portare la spesa e quant’altro a domicilio e anche per gli over 65 sono state studiate diverse possibilità. L’assessore alle Politiche giovanili, Chiara Facchetti, ha inoltre lanciato un appello per i più giovani. “Restate a casa”.

