Emilio Metelli si è spento si è spento a 86 ani nella gioranta di lunedì. I funerli si sono svolti ieri, in Duomo, secondo le normative della Regione. E’ la prima vittima clarense.

Coronavirus: a Chiari la prima vittima

Una brava persona, un volto noto: spesso lo si vedeva passeggiare in paese. Aveva sempre un sorriso pronto e una buona parola. Si è spento lunedì, a 86 anni, Emilio Metelli. Si è sentito male ed è poi stato assisitito all’ospedale di Chiari (che sta affrontando l’emergenza), ma purtroppo il virus ha avuto la meglio su una situazione di salute già compromessa da patologie pregresse. Ha lasciato la moglie, i figli e gli amatissimi nipoti, ma anche tantissimi conoscenti.

Anche per Metelli, positivo al Sars-CoV-2, come prassi, a stabilire l’esatta causa del decesso sarà l’Istituto Superiore di sanità. Il virus potrebbe infatti essere una concausa della morte.

Le esequie

I funerali si sono svolti in Duomo, ieri pomeriggio, alle 15. Secondo la norma regionale per contenere l’emergenza, si sono svolti in forma privata e con l’accesso solo dei parenti più stretti.

LEGGI ANCHE: 77enne di Palazzolo positivo al Coronavirus ricoverato a Napoli

Numero verde Regione

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valutera’ ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE