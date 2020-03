Coronavirus: 77enne di Palazzolo ricoverato a Napoli

L’uomo era partito per Ischia insieme ad una comitiva. E’ risultato positivo al virus ed è ora ricoverato a Napoli.

Coronavirus: 77enne di Palazzolo ricoverato

E’ ricoverato a Napoli in buone condizioni il 77enne di Palazzolo che è risultato positivo al tampone del Coronavirus. L’uomo ha scoperto di aver contratto il virus durante il viaggio a Ischia. Era partito con una comitiva di bresciani e bergamaschi, da Cividate, domenica 23 febbraio. Il 77enne non presentava sintomi particolarmente evidenti, ma un leggero affaticamento e fiacchezza. Qualche giorno prima aveva solo avuto qualche linea di febbre, ma nulla di grave.

La comitiva

Tutti sono stati trasferiti a Napoli e saranno sottoposti al tampone, nel frattempo sono in isolamento.

Numero verde Regione

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valutera’ ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

