Coronavirus: la mappa del contagio del 10 marzo

Rispetto a ieri, 9 marzo, in base ai dati di Ats Brescia di oggi, martedì 10 marzo aggiornati alle 13 si registrano 174 casi positivi al Covid-19 e 33 decessi in più rispetto alla situazione di ieri mattina: attualmente si parla di 979 contagi e 88 decessi. La situazione è drammatica e l’appello tramite siti istituzionali e social network da parte di sindaci, autorità e perfino vip è di restare a casa.

Coronavirus: 174 casi più di ieri – LA MAPPA

La situazione nel bresciano resta drammatica. Si registrano, alle 13 di oggi, 174 casi positivi più di ieri e 33 decessi.

Adro, che aveva un solo contagiato, è passato a 3. A Bagnolo Mella da 19 sono aumentati di 7 unità, per un totale di 26 casi: si registra, inoltre, il primo decesso. A Bedizzole ci sono ancora 4 contagiati, ma arriva la notizia del primo decesso.

A Borgo San Giacomo c’è stato un incremento di 2 casi, per un totale di 25, e salgono a due i deceduti. A Borgosatollo incremento di 5 unità, per un totale di 12 contagiati. A Brescia si è registrato l’aumento di 35 casi positivi e di 14 decessi, per un totale di 176 contagiati e 27 deceduti.

A Calvisano i contagiati da 9 sono diventati 10. Capriolo è passato da 5 a 10. Carpenedolo da 10 a 11, con un deceduto nei giorni scorsi. Castegnato da 8 è passato a 10 e si sono registrati due decessi. Castel Mella da 5 a 10.

LEGGI ANCHE: Coronavirus: chiusura spontanea per ristoranti e negozi

A Cazzago San Martino, dove ieri si era registrato un decesso, i contagi totali sono saliti a 10, tre in più di ieri.

A Chiari i casi sono saliti a 16 (rispetto agli 14 di ieri), è un altro decesso si è aggiunto a quello avvenuto la settimana scorsa. A Cigole i casi sono saliti a 5 (dai 4 di ieri) con un decesso. A Coccaglio i casi sono aumentati di 2 unità, per un totale di 15 contagiati. A Collebeato 6 casi (+2), a Cologne due casi in più rispetto a ieri, per un totale di 4.

Concesio è salito a 11 contagiati (rispetto ai 10 di ieri) e in paese si è registrato il secondo decesso. Dello 6 (+1), Desenzano del Garda 21 (+6).

A Erbusco i casi noti sono rimasti 4, con due persone decedute nei giorni scorsi.

A Gardone Valtrompia i casi sono diventati 6 (+1), a Gavardo 6 casi (+2), a Ghedi incremento di 1 unità, per un totale di 14 contagiati. A Gussago tre casi in più, per un totale di 13 positivi al Coronavirus e si registra anche il primo decesso. A Idro, Maclodio, Manerba del Garda e Lograto c’è il primo caso, a Iseo da 6 casi si è passati a 8 (+2). A Leno 15 (+2) con due decessi avventi nei giorni scorsi.

A Lonato del Garda si è registrato un aumento di un caso, per un totale di 12 contagi e un decesso. Manerbio sono aumentati a 26 (+3), ma rimane anche solo un decesso. Montichiari ne ha 33 (+6) e in paese si è registrato un nuovo decesso rispetto ai tre dei giorni scorsi.

LEGGI ANCHE: Infermiera sfinita a fine turno: la foto simbolo della lotta al Coronavirus

A Nave i casi sono 7 (+2) e si è verificato un decesso. A Montirone i casi sono diventati 20 (+3) e i decessi sono fermi a 3.

Resta preoccupante la situazione a Orzinuovi, dove i contagiati sono saliti a 75 (due nuovi casi, contro i 19 registrati il giorno prima) e un nuovo decesso si aggiunge agli 11 dei giorni scorsi. A Ospitaletto i positivi sono diventati 12 (+5) e si è registrato un decesso nei giorni scorsi.

A Palazzolo ci sono 4 casi in più rispetto ai 4 di ieri, e si contano anche i primi due decessi. A Padenghe i casi passano a 4(+2) e c’è un decesso. A Paratico i caso passano da 1 a 3, a Passirano i casi sono diventati 4 (+2), a Pavone del Mella 6 (+1) e anche un decesso, a Polpenazze è stato registrato il primo caso, mentre a Pontoglio 9 (+4), a Pralboino 5 (+3), a Prevalle c’è solo un caso, ma anche il primo decesso. A Provaglio d’Iseo è deceduto l’uomo affetto da Covid-19 risultato positivo nei giorni scorsi e si registrano 2 casi (+1). C’è un primo caso anche a Polaveno e Polpenazze. A Poncarale i caso salgono a 3 (+1).

A Quinzano i casi sono diventati 14 (+3) con tre decessi per Coronavirus. A Remedello sono diventati 2 (+1), a Rezzato ci sono 5 casi positivi (+1), a Rodengo Saiano 7 (+2), a Rovato 17 (+3), a Sale Marasino sono due ma si registra un decesso, a San Paolo 15 (+3), a Sarezzo 6 (+1), a Verolanuova 13 (+3) e il primo decesso, due (+1) a Vestone a Villa Carcina 11 (+1) e un decesso.

Un nuovo caso a Treviso Bresciano, Soiano del Lago, Toscolano Maderno e Trenzano.

I Comuni con i contagi stazionari

Stazionari i numeri dei contagi a Acquafredda (1), Agnosine (1), Alfianello (2), Azzano Mella (6 e un decesso), Barbariga (5), Bassano Bresciano (2), Berlingo (2), Bione (2), Botticino (7), Bovezzo (2), Brandico (3), Calcinato (12 + 2 decessi), Capriano del Colle (2), Castelcovati (5), Castenedolo (3), Casto (1), Castrezzato (4), Cellatica (5), Comezzano-Cizzago (1), Corte Franca (3), Corzano (2), Flero (4 e un deceduto), Gambara (1), Gardone Riviera (3), Gargnano (1), Gottolengo (3), Isorella (3), Lodrino (1), Longhena (3), Lumezzane (1), Mairano (1), Marone (1), Mazzano (11), Moniga del Garda (1), Monticelli Brusati (4), Mura (1), Nuvolera (1), Offlaga (2), Orzivecchi (4 e un decesso), Pompiano (6 e un decesso), Pontevico (15), Preseglie (2), Puegnago del Garda (1), Roè Volciano (1), Roncadelle (4), Salò (8), San Gervasio Bresciano (1), Seniga (1), Serle (2), Sirmione (6), Torbole Casaglia (2), Travagliato (1), Verolavecchia (2), Villachiara (2), Villanuova sul Clisi (2) e Vobarno (1).

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE(