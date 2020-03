Coronavirus: chiusura spontanea per ristoranti e negozi

“Credo sia il momento di scelte responsabili”. Con queste parole Nadia Vincenzi, titolare del ristorante stellato Da Nadia a Erbusco, ha annunciato la chiusura totale per almeno dieci giorni del suo locale. “In attesa di ritrovare la serenità per trascorrere ancora piacevoli momenti insieme vi invito a rimanere a casa con i vostri cari”, ha sottolineato la nota ristoratrice, che non è l’unica ad avere fatto questa scelta. Sempre a Erbusco anche Cadebasi, locale vincitore della puntata di 4 Ristoranti in Franciacorta, ma ce ne sono molti altri.

Chiusura spontanea per ristoranti e bar

“Aderendo alla coraggiosa iniziativa dei colleghi della città di Brescia e sperando che anche quelli della Franciacorta ci possano seguire, Cadebasi rimarrà chiuso totalmente fino a data da destinarsi – hanno annunciato i titolari del noto locale erbuschese – È per noi questo un enorme sacrificio, siamo una piccolissima realtà, le spalle son piccole e il peso tanto grande da sopportare, ma è nostro dovere cercare, con questo gesto, di aiutare tutti noi, cercando di evitare il più possibile ogni forma di contatto tra persone, limitando così la possibilità di contagio. Aiutiamoci tutti, davvero, aiutiamoci. Limitiamo al massimo ogni possibilità che il virus si diffonda e che il nostro paese di conseguenza collassi”.

Tra gli altri locali che hanno deciso di chiudere ci sono il Caffé Franciacorta di via Castello a Rovato (“Per il rispetto che dobbiamo a voi e a noi stesse” scrivono le proprietarie), il Loft Cafè, la birreria Gigolò e la Pizzeria Punto Fermo sempre a Rovato, il bar del distributore Agip di Ospitaletto, la Birreria Avalon di Castegnato, la pizzeria La Maiolica di Trenzano (che ha rimarcato che i luoghi di incontro sono quelli più a rischio per la diffusione del contagio) e l’agriturismo Le Risorgive sempre di Trenzano. A Castegnato chiusi almeno fino a domenica Caffè Stella, Gioma, Pasticceria Gentilini, Dulcis in Fundo, Bar Bianca, 3Moretti, Il Ventuno, Bar Da Maso, Ristorante Perla e La Rocca 019, La Capsuleria. A Erbusco chiusa fino a domenica 15 la Pasticceria Roberto (chiusura che vale anche per il locale Al Santuario di Adro).

A Comezzano Cizzago chiusi da domani il Kiss Cafe, Jiuliette, La caffetteria, La chichera, Cafe noir; chiusura parziale (aperti tabacchi e pranzi di lavoro) al bar Pizzeria Marconi.

Stop anche ai negozi

A Pontoglio è stata l’Associazione commercianti ad annunciare lo stop di numerose attività. “Abbiamo deciso di fermarci indipendentemente dalla normativa non chiara. Per il vostro bene per il nostro bene per il bene dei nostri e vostri cari. Questi parrucchieri ed estetiste di Pontoglio dicono STOP: Calabria Vera Acconciature, L’idea in testa Acconciature, Estetica Manu, La maison de Monique, Manenti i Parrucchieri, New Look Acconciature, L’altra Vanità Acconciature, Cropelli Cristina Acconciature, Acconciature Pasolini, Atelier della Bellezza, Daiana Acconciature, Esteticamente estetica, Giovanna Pezzoni Acconciature, Centro estetico Blue In. Questi centri estetici/ parrucchieri si fermeranno fino a lunedì 16 marzo salvo diversa indicazione dal Ministero”. Chiuso anche il negozio d’abbigliamento Schivardi 1953. Si aggiungono anche bar Prestige, Pinoto, Sorsi e Morsi, Gio, Thaity, gelateria Lollipop, ristorante Vecchio Larry, pizzeria da Nini, Prati Verdi, Alfiere e abbigliamento Bertoli e anche Cristina Bellebono calzature e la Bottegha dei filati. Seguono ottica Sonia, Bar ristorante Fermata 90, Ferramenta Gatti e Bellepono riparazioni calzature e anche bar Circolo Arca.

A Palazzolo chiuso come altri colleghi il parrucchiere Must Michele. Da Brescia arriva la segnalazione della chiusura di Estro Parrucchieri. A Erbusco chiuso Tatuaggi e piercing Art Ink ed Estetica Stefania; Ivan Lancini Acconciature ha annunciato la chiusura del suo salone fino a giovedì. A Trenzano hanno annunciato la chiusura le botteghe di barbieri, parrucchieri ed estetiste. A Paratico chiuso Gianni Loda. A Rovato chiuso in attesa di nuove indicazioni dalle autorità Renato e Bruno Acconciature. A Ospitaletto chiuso Eos Fiori. Annunciata la chiusura, per ora fino al 13, su tutto il territorio nazionale di Decathlon.



Serrande abbassate anche a Orzinuovi, è il Comune più colpito dal virus.

Chiusure spontanee anche a Chiari

Alcuni locali hanno ridotto i loro orari, ma ce ne sono tanti (e stanno aumentando) che hanno deciso di chiudere spontaneamente. Tra questi il ristorante Il drappo Giallo di via Zeveto, i Lorini parrucchiere, Insolite Muse, Milena parrucchiera, Le vie della Lana, Fisio Medik, Bs Studio fisioterapie di Baldini, studio di fisioterapia (Studio 31 Stefano Tortelli), Follia accessori e Lizza Boutique. Chiuso anche Estetica Veronica, Parbleù e Santè. Comunicata anche la decisione della gioielleria Baldini e della sartoria Ago e Filo, Le Flo, Estetica e Natura e il bar Santè. Aveva già chiuso Agnese Salogni di Un, due, tre stella. Comunicata la chiusura anche di Purpurì centro estetico (da venerdì) e di Maria Acconciature e de La Merceria Chiari, Go Coppola, Peonia, Naturaleffe, Laura Hair Salon, Sweet Cafè e La casa del tendaggio. Si aggiungono anche Vanitè, Trattoria bar San Marco e Caffè Roma. Aderiscono anche pizzeria Pier, Graphic e Co, Interno 47 e anche Brums e la Tank all’Italmark. Chiuso anche Hangard, Vinanima, Estasi e Forbici e Follie. Anche Paradosso, Rovetta, Perbacco e Jumbo viaggi.

A Castrezzato

Non cambia la situazione a Castrezzato: diverse attività hanno abbassato la serranda volontariamente per fermare il contagio. Si tratta di Solo Mia Hair Stylist, Portico Fiorito di Ileana Rezzola, La serenissima cartolibreria, lo studio di Cinzia Lanzini, Kartidea Cartolibreria, Calabria Elettrodomestici, Saint Louis Pub, Prima Classe Cafè, Artè Redona, Fausta Calzature, Delta Computer e Studiosettantasei di Erika Zani, Niwi Ferramenta, Officina Galloni, Olmi Group, Rainbow Rescuer dog school, Code Vanitose toilettatura, Bottega del Dolce, Centro Estetico Iris, Manu Cafe, Celeste e Giampy abbigliamento, Bar 33 giri, Dolce Vita, Bar Marconi, Mari abbigliamenti, Gelateria Chiari, Ottic Gatti e Turla. Stessa decisione anche per La Colombera e per Il caffè dei Portici. Aderiscono all’invito del sindaco Giovanni Aldi anche parrucchiera Patrizia, Centro riabilitazione Recco di Recco Iolanda Simona, Secure web assistance, Diamoci un taglio, Gloria Acconciature, Centro medico Sant’Antonio e la Vinoteca. Anche 3Fz Arreda Bene e Studio Venere Centro Estetico.

