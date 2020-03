Provaglio piange Vittorio Bruno Franceschetti, stimato imprenditore

Ha lasciato la moglie Lidia, le figlie Luisa con Massimiliano, Anna con Giuseppe, Laura con Rino, Claudia con Flavio, i nipoti Francesco, Chiara, Valeria e Pietro. Prese le redini della Saccheria Franceschetti, fondata dal padre Luigi nel 1939, insieme al fratello Giacomo, uno dei fondatori della Gefran scomparso a inizio ottobre.

Provaglio piange Franceschetti, stimato imprenditore

Uomo appassionato della vita, curioso ed elegante, marito sensibile e premuroso, padre amorevole e generoso, nonno sorridente ed esemplare, imprenditore intelligente, di grandi doti, stimato e molto amato dai​ suoi collaboratori. Provaglio piange Vittorio Bruno Franceschetti, spentosi a causa delle complicanze generate dal virus che ha contagiato migliaia di persone in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: A Provaglio un decesso per Coronavirus, il sindaco: “State a casa”

Lui e il fratello Giacomo presero le redini della Saccheria, che nel 1939 cominciò la sua attività producendo sacchi da vecchi tessuti. Oggi la storica azienda provagliese, gestita dai figli dei due fratelli, è uno dei colossi della distribuzione di imballaggi flessibili in Europa e trae la sua forza dall’innovazione continua.

In ottemperanza alle disposizioni sanitarie, la veglia di preghiera è stata sospesa e i funerali saranno celebrati in forma strettamente privata. Saranno comunicati in futuro i dettagli della messa esequiale.

TORNA ALLA HOME PAGE