A Provaglio un decesso per Coronavirus, il sindaco: “State a casa” VIDEO

Un decesso a causa del virus Covid-19. Purtroppo non ce l’ha fatta il cittadino che era risultato positivo nei giorni scorsi. Al momento (stando ai dati Ats delele 13 di oggi) non sono stati registrati nuovi casi a Provaglio d’Iseo, che piange la scomparsa del compaesano.

Tragico epilogo per un provagliese positivo al Coronavirus

Una situazione drammatica che ha colpito anche il Comune di Provaglio d’Iseo. Venerdì Ats ha comunicato al sindaco il primo caso positivo per Covid-19 e il Comune ha attivato il Coc (Centro operativo comunale per la gestione delle emergenze), con il compito di verificare l’attuazione delle prescrizioni dettate dai provvedimenti nazionali e regionali e verificare eventuali criticità a livello comunale. Purtroppo il provagliese risultato positivo al Virus non ce l’ha fatta e in paese si piange la sua scomparsa.

“La situazione è grave, siamo in piena emergenza sanitaria – ha sottolineato nel video rivolto alla cittadinanza il sindaco, Vincenzo Simonini – Anche noi dobbiamo fare la nostra parte per rallentare la diffusione del virus. Vi invito quindi a restare il più possibile all’interno delle vostre abitazioni, limitando il più possibile i contatti. Insieme ce la faremo”.

Spesa e farmaci a domicilio

La consegna della spesa e dei farmaci a domicilio è un’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione in collaborazione con i negozi di alimentari e le farmacie a sostegno degli anziani oltre i 65 anni e delle fasce più deboli della popolazione. Basta contattare uno dei negozi del paese, prenotare ciò che serve e verrà consegnato direttamente al domicilio.

Si cerca di non perdere la speranza

Il gruppo “Amici dell’arte Franca Ghitti” ha lanciato un’iniziativa per impegnare i bambini e gli adulti in questi giorni di emergenza. L’obiettivo è continuare a sperare tutti insieme e per partecipare basta davvero poco. Si tratta di appendere un arcobaleno alla porta di casa o al cancello, con la scritta “Coloriamoci di speranza”.

