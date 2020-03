Coronavirus: il punto della situazione a Chiari

Il sindaco Massimo Vizzardi è intervenuto per spiegare tutte le misure in atto e fare il punto della situazione sul Coronavirus. Istituito il Coc.

Coronavirus: il punto a Chiari

Il Coronavirus è arrivato anche a Chiari, ma l’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Vizzardi sta monitorando la situazione con gli enti preposti. E’ di poco fa, sabato pomeriggio, il comunicato stampa del primo cittadino. E’ stato anche istituito il Coc, Centro operativo comunale.

Ad oggi le Autorità hanno comunicato la presenza sul nostro territorio di 7 casi attivi di Covid-19 (+3 rispetto a ieri) oltre alla persona deceduta nella giornata di domenica scorsa.

E’ stato spiegato alla cittadinanza. I dati, purtroppo, nel Bresciano e in Lombardia sono in continuo aumento ma l’Amministrazione sta cercando di fare il possibile.

Gli interventi

L’Amministrazione comunale ha chiesto alle associazioni sportive di sospendere le attività, e ringraziamo per aver condiviso questa scelta.

Stiamo aiutando con la protezione civile l’ASST Franciacorta in un controllo esterno per gestire il traffico delle autoambulanze, grazie anche al gruppo di Urago che han accolto il nostro invito.

In mattinata si è tenuta in comune una riunione fra gli assessori con delega alle politiche giovanili, anziani e servizi sociali, famiglia e commercio (Emanuele Arrighetti, Chiara Facchetti, Vittoria Foglia e Domenico Codoni) e la dirigente e personale dei Servizi Sociali comunali e sono state valutate diverse azioni che sono in fase di avviamento in queste ore:

– un numero dedicato dei servizi sociali per il sostegno agli anziani;

– un progetto di consegne a domicilio in collaborazione con le Botteghe di Chiari.

Sono state inoltre ipotizzate altre azioni a supporto della cittadinanza e per mantenere alta l’attenzione della popolazione in merito alle prescrizioni da seguire con la massima accuratezza possibile:

– la farmacia comunale, Chiari Farma, sta valutando di attivare un numero di telefono utile per chiarimenti e per consegne a domicilio.

La campagna in partenza

– nel pomeriggio verrà avviata una campagna di sensibilizzazione social promossa dai giovani clarensi con 4 messaggi:

1. Rimani a casa

2. Evita i luoghi affollati

3. Mantieni la distanza

4. Lavati spesso le mani

Sono previste inoltre due ulteriori campagne che verranno promosse via social tramite video: la prima creata dai giovani e avente come destinatari i nonni anziani, la seconda destinata a bar e locali con le indicazioni da seguire per evitare assembramento e contagi.

