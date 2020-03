Coronavirus: dal Comune di Chiari un aiuto per gli anziani

E’ stato istituito dal Comune di Chiari un numero dedicato agli anziani. L’obiettivo è di rispondere ai loro bisogni.

Coronavirus: un aiuto per gli anziani

Più del virus, ciò che spaventa maggiormente è la rapidità di diffusione. Il Coronavirus è arrivato anche nel Bresciano, e di conseguenza a Chiari. Il Comune, guidato dal primo cittadino Massimo Vizzardi, ha però istituito un numero verde dedicato agli anziani.

A questa mattina, venerdì, i casi positivi accertati a Chiari sono 5. I numeri, per tutti i Comuni, sono però in continuo aggiornamento.

Le parole dell’assessore

Il consiglio per le persone anziane, ma in realtà dai 65 anni in su, è di stare a casa il più possibile, di prendersi cura di se stessi ed evitare possibili contatti. Ma se bisogna rimanere nella propria abitazione, come si fa? Che si fa? L’Amministrazione di Chiari si è attivata per dare una mano.

“A seguito delle disposizioni del Ministero della Salute e di Regione Lombardia al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Amministrazione ha messo in atto la seguente misura per i cittadini anziani soli – ha spiegato l’assessore ai Sociali Vittoria Foglia – Si potrà dunque telefonare al numero 030.70082.23, a cui risponde l’ufficio Servizi sociali, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14 con un operatore in grado di fornire informazioni ed accogliere le richieste di bisogno sociale. Inoltre abbiamo chiesto alle associazioni di volontariato di fare rete e collaborare con l’Amministrazione. perché insieme, con fiducia e forza, possiamo riscoprirci comunità attenta alle esigenze dei più deboli”.

Numero verde Regione

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valutera’ ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

