L'accordo era nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale. Il Centrodestra andrà compatto alle elezioni amministrative di giugno. Roberto Campodonico ha ritirato la candidatura in favore di quella di Gabriele Zotti.

Campodonico ritira la candidatura, la Lega si compatta al Centrodestra

A comunicarlo è stato lo stesso Carroccio, annunciando l'accordo con Gabriele Zotti e le altre Forze di Centrodestra:

Alla luce degli accordi presi a livello regionale dalla coalizione di Centrodestra, che bene sta amministrando al governo e in Regione Lombardia, come Lega di Chiari confermiamo l'appoggio al candidato sindaco Gabriele Zotti. Zotti ha accettato volentieri di accogliere le proposte della Lega come parte integrante del proprio programma elettorale. La Lega avrà un ruolo di primo piano nella futura Amministrazione comunale, che vedrà il Centrodestra tornare ad amministrare la città.

L'intervento di Campodonico

Questo il comunicato stampa ufficiale della Lega. Sui fatti, inoltre, intervenuto Campodonico. L'attuale consigliere comunale d'opposizione, molto attivo sul territorio clarense, ha espresso il suo punto di vista e motivato la scelta.

Ho fatto un passo di lato sulla mia candidatura a sindaco di Chiari per la Lega e l’impegno politico mio personale e del mio partito è confluito nella coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Zotti, secondo le direttive della sede centrale della Lega. Continuo, anche nella corsa a Consigliere comunale, ad esprimere una forte e coerente fiducia nei valori di una politica a servizio dei cittadini e chiedo agli elettori di Chiari di sostenermi alle prossime elezioni amministrative. I punti programmatici della Lega sono già stati inseriti come parte integrante e qualificata nel programma elettorale che ci vede all’interno della coalizione di centrodestra. Come tutte le forze politiche di centrodestra, siamo convinti, con il consenso dei cittadini di Chiari, che, dopo dieci anni di scelte miopi e conflittuali che hanno esasperato i clarensi, sta finalmente tornando il tempo della buona amministrazione della nostra città per una politica che unisce in vista del bene comune condiviso, con la gente e per la gente!

La corsa

Attualmente restano in corsa cinque candidati. In ordine di annuncio della candidatura ci sono Marco Salogni (che con il suo Comitato civico vanta l'appoggio del Pd e di Patto per Chiari Green), Domenico Codoni (con la sua Per Una Chiari Virtuosa e Chiari Capitale, fondata dal sindaco uscente Massimo Vizzardi), Alessandro Gozzini (e la sua Chiari al Centro) e Roberto Goffi (alla guida di Siamo Chiari).

Gabriele Zotti, invece, ha unito il Centrodestra di Fratelli d'Italia (suo partito), Chiari Tricolore, la Civica di Chiari, la Lega e (a quanto pare ma non è ancora stato ufficializzato), Forza Italia. La compagine si presenterà sabato mattina al Bistrot della Filanda, in viale Mellini, a Chiari.