Il candidato Alessandro Gozzini si è presentato alla città

Ha avuto luogo ieri pomeriggio, in Sala Repossi, la presentazione del candidato sindaco Alessandro Gozzini. L'esponente di Chiari al Centro è in corsa alle prossime elezioni amministrative che a giugno chiameranno i cittadini di Chiari al voto.

Ad introdurre il candidato è stata la coordinatrice di Chiari al Centro, Angioletta Piemonti che ha anche introdotto il nuovo logo del gruppo, spiegato da Davide Bianchetti. Poi, altri membri dell'associazione politica hanno ricordato i progetti seguiti, all'interno della maggioranza, da Gozzini. Prima dell'intervento del protagonista, la parola è passata all'assessore ai Servizi alla persona, Vittoria Foglia, che ha descritto con affetto e stima colui con il quale ha lavorato fianco a fianco negli ultimi anni.

Gozzini, invece, nel suo intervento si è focalizzato sugli aspetti del programma che sono stati racchiusi in diverse macroaree: servizi sociali, famiglie e mondo della terza età, sicurezza, sport e tempo libero, attività culturali, turismo e Pro Loco, Urbanistica, patrimonio e mobilità, ambiente e cura del territorio, piano di manutenzione, agricoltura, commercio e attività produttive, politiche giovanili, scuola e rapporti con gli istituti scolastici, parrocchia, associazioni di volontariato e solidarietà, salute pubblica e rapporti con gli enti socio-sanitari.

Abbiamo elencato una serie di argomenti e di proposte. In molti casi, per realizzare "grandi cose" non sono indispensabili grandi risorse ma bastano grandi idee e ottima collaborazione. Oggi in molti non si interessano o non credono più alla politica come strumento utile per regolamentare il vivere civile. Noi vorremmo poterci riavvicinare alle persone attraverso l'ascolto, il dialogo, la condivisione. La nostra idea di politica non è quella di un esercizio del potere inteso come autorità sulle persone e sulle cose, bensì come esercizio di una podestà condivisa e collaborativa: poter fare, poter dire, poter condividere, poter realizzare.