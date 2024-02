E’ quello di Gabriele Zotti il nome scelto da Fratelli d’Italia per contendere la carica di “primo cittadino” alle prossime elezioni amministrative che chiameranno i cittadini di Chiari al voto.

Elezioni comunali: Fratelli d'Italia ha presentato il candidato Zotti

Un altro nome sulla scacchiera: a quelli di Marco Salogni, Domenico Codoni e Alessandro Gozzini (in ordine di annuncio) anche Gabriele Zotti si aggiunge nella corsa per le elezioni amministrative a Chiari.

Quello di Zotti è il nome messo in campo da Fratelli d'Italia, ma che come ha spiegato il coordinatore del Circolo, Claudio Prandelli, punta alla realizzazione di un'unica coalizione.

Una proposta che mira a riunire tutto il Centrodestra e che saprà intercettare le migliori energie della società civile. Il Circolo ha visto in lui una figura di grande competenza politica e profondo conoscitore del tessuto sociale clarense, con una propria visione della città ispirata ai valori e ai principi del partito e di tutto il centro-destra, al quale rivolge il suo appello di unione e convergenza. L’auspicio è che tutte le forze contribuiscano con una propria lista al sostegno del candidato che Fratelli d’Italia è certa possa rappresentare tutta la coalizione sulla base di una piattaforma programmatica aperta a tutte le forze politiche che aderiranno al progetto. Zotti può già contare su una lista a trazione Fratelli d’Italia, ma che già ha raccolto la disponibilità di rappresentanti provenienti da tutte le forze politiche di riferimento. Una lista caratterizzata dall’ascolto attivo di tutti gli attori della comunità clarense e che vuole però essere inclusiva verso le diverse ed arricchenti sensibilità del mondo civico del nostro Comune e crede in un futuro migliore possibile solo con il coinvolgimento di tutte le realtà economiche, turistiche, culturali e del volontariato presenti a Chiari. Nelle prossime settimane verrà composto il quadro delle forze a sostegno della candidatura, perfezionata la squadra e completato il programma elettorale.

Il candidato

Gabriele Zotti clarense di 50 anni, è sposato e padre di tre figli. Ricopre il ruolo di responsabile del settore finanziario del gruppo “Cascina Clarabella” ed è consulente finanziario di diverse aziende. In politica da oltre 30 anni, è attualmente consigliere di minoranza per la lista civica e Fratelli d’Italia, ma è già stato assessore con deleghe al Bilancio, Pubblica istruzione e Servizi sociali dal 2009 al 2014 nella giunta Mazzatorta, nonché consigliere di minoranza nel quinquennio 2014-2019.

Insieme progetteremo e costruiremo una Chiari migliore, più bella e più giusta, più ricca e più sicura. Il Centrodestra deve tornare ad essere alla guida della comunità clarense. Ci sono tutte le premesse per diventare un riferimento per tutto l'Ovest Bresciano. Si dice che il candidato debba essere colui che porta una veste bianca, ma questa non può restare candida se si sceglie di mettersi a disposizione e di impegnarsi come io ho fatto in questi anni.

E' quanto ribadito da Zotti dopo aver ringraziato il Circolo Fratelli d’Italia “Città di Chiari” per averlo scelto alla guida di una lista che ha l’obiettivo di rappresentare tutto l’elettorato che non si riconosce nell’esperienza del Centrosinistra e che offre alla cittadinanza "discontinuità rispetto all’ultima Amministrazione".

Il Centrodestra

Il coordinatore di Fratelli d'Italia non lascia spazio ai dubbi: una quadra per unire tutto il Centrodestra si troverà. Al momento, però, non sono ancora pervenuti commenti e dichiarazioni da parte delle altre forze politiche. Tra il numeroso pubblico già presente, però, c'era anche il coordinatore della Civica di Chiari, realtà dalla quale arriva Zotti. Non resta dunque che attendere le decisioni di Lega, Forza Italia e Progetto Chiari.