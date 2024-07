Pubblichiamo la lettera del candidato sindaco di Chiari Domenico Codoni, all'indomani del voto risponde all'analisi pubblicata due settimane fa da ChiariWeek.

Buongiorno direttore Ho letto il suo editoriale, più volte. La sua analisi, alquanto sintetica, ritiene che le proposte Codoni-Salogni fossero pressoché uguali. Le due proposte erano invece molto diverse tra loro. La Continuità o il cambiamento non sono esattamente la stessa cosa. Forse i macro temi concreti erano suppergiù simili. Ma i valori e gli ideali che ci hanno portato alla scrittura del programma erano completamente diversi e una proposta politica ha bisogno prima di tutto di coerenza. Un punto di cui ha scritto che condivido c’è: La proposta Salogni ha un padrino politico, proveniente da Brescia. Poteva la direzione del pd provinciale fare qualcosa per trovare una strada comune? Certo che si. Ma così non è avvenuto. Per concludere, credo che in questa campagna elettorale la mia squadra abbia sempre cercato di essere coerente con la nostra linea di trasparenza e competenza che ha guidato i dieci anni scorsi così come guiderà l’opposizione futura. Mi sarebbe piaciuto diventare Sindaco? Ovviamente si, avevamo tanti progetti da concludere e da realizzare. L’avrei scelto ad ogni costo e a scapito di tutto e tutti? No. Sarebbe stato da ipocriti fingere di condividere una proposta e degli ideali diversi da quelli in cui crediamo. Io credo che un Sindaco sia prima di tutto un esempio e ci terrei che i cittadini mi riconoscano come una persona pulita, trasparente e soprattutto coerente. Se Salogni fosse andato al ballottaggio al mio posto lo avrei sostenuto? Si, anche se le nostre proposte non sono uguali. Speriamo che i prossimi mesi e anni portino consiglio a tutti e speriamo nel frattempo di non perdere l’anima della nostra bellissima Chiari.

Domenico Codoni

Nella foto in alto: Domenico Codoni con l'ex sindaco Massimo Vizzardi