Nessun grande lancio, ma semplicemente la prosecuzione di quanto già in corso. Domenico Codoni è ufficialmente un candidato sindaco in corsa alle elezioni amministrative del 2024.

Codoni accetta la sfida: il candidato è pronto a presentarsi

A confermare la candidatura dell’assessore uscente Domenico Codoni sono stati proprio i manifesti che ne annunciano la prima presentazione alla cittadinanza.

Vi aspetto il 2 dicembre al Museo della città in piazza Zanardelli a partire dalle 17.30, per condividere il percorso verso una Chiari sempre più virtuosa!,

ha scritto lui stesso.

Del resto la direzione non era mai stata celata: già da tempo era chiara la volontà, confermata poi la scorsa settimana, di per una Chiari Virtuosa a puntare su colui che in questi due mandati è stato il braccio destro del sindaco Massimo Vizzardi.

Una persona di certo non nuova alla cittadinanza: assessore dal 2014 al 2023 con delega a Politiche ambientali (fino al 2017), Politica gestione Rifiuti, Rapporti con municipalizzata Chiari Servizi, Politiche per Attività Produttive, Agricoltura e Commercio fisso e ambulante, Politiche per il lavoro e per lo sviluppo economico ed occupazionale, Sovrintendenza Sportelli Unici Attività Produttive, Politiche per la promozione del Centro Storico. Dal 2017, invece, si sono aggiunte Comunicazione Istituzionale, Innovazione e Smart City. Dal 2023, con il rimpasto in Giunta, anche alle Politiche del personale e Politiche per il Governo del Territorio e abitative e Sportello Unico Edilizia.

L’appoggio

Il primo a definirlo «la persona giusta» era stato proprio Vizzardi (attualmente consigliere regionale) che aveva rimarcato la sua competenza e l’impegno per la cittadinanza.

Per promuovere la continuità del positivo cambiamento di questi anni serve un profilo lontano dalle dinamiche di partito (civico), di esperienza nella vita personale e professionale e nella gestione pubblica, onesta, trasparente e corretta, capace di una grande visione e non legato a vincoli ideologici. Personalmente nutro da tempo l’opinione che la persona più indicata e più preparata per un ruolo così impegnativo sia Domenico Codoni. È un uomo estremamente corretto, sensibile alle innovazioni, un imprenditore capace e attento alle singole persone. Una persona concreta, che conosce la macchina comunale e sa come farla funzionare. Abbiamo bisogno di questo, di serietà e di competenza perché Chiari non può permettersi di mettersi nelle mani di persone che nemmeno abbiano ricoperto per qualche anno quantomeno il ruolo di consigliere comunale.

Il curriculum

Domenico Codoni, classe 1969, è sposato con Roberta Chiari e ha tre figli. Imprenditore, dal 2000 è parte integrante della Chiari Bruno Srl, mentre in passato ha lavorato in aziende riconducibili al settore dei tessuti. Perito aziendale corrispondente in lingue estere, conta nel curriculum numerosi corsi di formazione nell’ambito informatico di ogni tipo, del controllo di gestione aziendale e nella "customer satisfaction", nelle strategie e tecniche di vendita, ma anche nell’ambito dell’edilizia e del risparmio energetico, della domotica e dell’automazione. Tra le numerose competenze, infine, anche la fotografia amatoriale, l’informatica, il marketing, i social media e la comunicazione. In ambito amministrativo, invece, nel corso del suo mandato, con la municipalizzata Chiari Servizi, è stata introdotta la raccolta differenziata (che oggi si aggira intorno all’85%), è stata aperta la farmacia comunale (Chiari Farma, adiacente all’ospedale) ed è avvenuta la fusione con la società partecipata di Comezzano - Cizzago.

Codoni si è concentrato, inoltre, sul mondo della «smart city» (anche attraverso l’introduzione di nuovi siti istituzionali, sul potenziamento della rete e l’introduzione di app, social network e servizi di messaggistica comunale), e ha operato nell’ambito del riuso temporaneo dei negozi sfitti (attraverso una collaborazione con il Politecnico di Milano). Attenzione, infine, è stata data alla sistemazione dell’isola ecologica (e al prossimo centro del riuso) e ai bandi regionali volti a finanziare attività del Duc.

Tra i "cavalli di battaglia" l’impegno per la riduzione della Tari per cittadini e imprese e il lavoro per aggiungere ulteriori parcheggi a ridosso del centro storico dove, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, ha curato la gestione degli eventi nel cuore della città (in particolare in piazza Erbe, al centro della valorizzazione della città, con le rassegne estive, e le collaborazioni con la Proloco). Infine, Codoni ha lavorato sui rapporti con tecnici del territorio e di categorie per la stesura del Pgt, per la nuova sistemazione dei mercati storici, la realizzazione di percorsi pedonali in campagna (insieme al Cai) e la pubblicazione su siti di settore e ha creato il Suap (sportello unico attività produttive) sovracomunale con altri 8 Comuni del territorio.

La presentazione

"Domenico Codoni incontra la città". Una frase semplice e di immediata ricezione: l’appuntamento per la presentazione della candidatura a sindaco di Chiari è in programma per sabato 2 dicembre alle 17.30 al Museo della città. Seguirà l’aperitivo con musica dal vivo.