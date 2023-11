"Per una Chiari Virtuosa" punta tutto su Codoni

di Federica Gisonna

Un taglio del nastro nel cuore della città. Il gruppo politico Per una Chiari Virtuosa ha inaugurato, sabato mattina, la sua nuova sede, proprio davanti a piazza delle Erbe.

Un momento di scambio e condivisione nel giorno che, nei prossimi mesi, ne vedrà aperte le porte per accogliere la cittadinanza e coloro che vorranno entrare a far parte della realtà, ma anche l’occasione per mettere nero su bianco (anche se ormai di dubbi non ce ne sono più) che si punta tutto sull’assessore Domenico Codoni. E anche che da quella che fu la «casa» del sindaco Massimo Vizzardi c’è continuità ed è tutto pronto per le elezioni di giugno 2024.

«Il gruppo politico per una Chiari Virtuosa inaugura la nuova sede e conferma la volontà di continuare a proporre idee e progetti per il governo della città dei prossimi anni – ha ribadito il coordinatore, Laura Capitanio - La predisposizione all’incontro è una delle qualità che devono caratterizzare chi si prefigge l’obiettivo di amministrare una città. L’incontro viso a viso ha un valore impagabile e anche se, soprattutto negli ultimi anni, ci siamo abituati alla comunicazione smart via social, uno spazio fisico per un gruppo politico ha un valore importante. Significa casa, voglia di prendersene cura, voglia di stare insieme e fare gruppo. Significa presenza. Ogni sabato mattina gli amministratori della nostra civica (insieme a Capitanio presidente del Consiglio comunale, ci sono, appunto, gli assessori Codoni, Chiara Facchetti e Cristian Vezzoli e i consiglieri Simone Riccardi, Michela Martinazzi e Giulia Festa) e gli associati di Per una Chiari Virtuosa saranno in sede di fronte a piazza delle Erbe (via XXVI Aprile, 44) con la porta aperta per tutti coloro che desiderano confrontarsi sul futuro della città in vista delle prossime elezioni amministrative».

Le novità del 2023/2024

Per una Chiari Virtuosa, però, ha scelto di tornare protagonista restando al passo coi tempi. Ecco perché solo poche settimane fa avevano presentato il podcast «Oasi», lanciato con l’episodio «Punto e virgola». Un appuntamento che «esplora progetti, buone pratiche, scelte coraggiose e virtuose, esempi che possono essere da stimolo per migliorare la nostra città», ma che conta anche «spunti sulla politica cittadina e sui progetti in corso per condividere con la nostra visione della città di domani».

Inoltre, per questa tornata elettorale è ricomparso anche il Cammello (che non è passato inosservato nemmeno nelle foto del gruppo). L’insolito animale, già nel 2015, era diventato «la voce» di Chiari Virtuosa.

«Per anni ha condiviso e sostenuto le scelte che consegnano ai clarensi una città evidentemente cresciuta e cambiata - è stato spiegato - Il Cammello è ora pronto a mettersi in prima linea per garantire continuità a questo percorso. Potete incontrarlo tra le strade della nostra città, trovarlo nelle vostre cassette postali o potete ascoltarlo nell’Oasi, il podcast dell’associazione Per una Chiari Virtuosa».

E perché partire da «Punto e virgola»? Facile.

«Separa due parti di uno stesso periodo - era stato spiegato - Sospende il discorso, ma solo per un attimo, il giusto tempo per consentire alla frase di aprire una nuova prospettiva. Più deciso della virgola che introduce e meno forte del punto che ferma. Marca il confine tra le parole che precedono e quelle che seguono, rafforzandone, quando serve, la continuità. Nel mezzo della frase infatti, mentre ci accingiamo a scrivere altre parole, ci mettiamo un bel punto e virgola. Eccolo qui il nostro gruppo politico, a proseguire la narrazione, aprendo una nuova fase di civismo vissuto e vivo dove l’esperienza, la competenza, la passione e l’entusiasmo continuano ad essere le qualità fondamentali di chi ambisce a governare la città. Sognatori sì, ma con chiare idee programmatiche e progettuali. Per una Chiari Virtuosa; la storia continua».

Il futuro

«Per una Chiari Virtuosa ritiene che il lavoro intrapreso in questi anni di servizio per la crescita della città nella forma dell’impegno politico e amministrativo non sia terminato e anzi, è pronta a fare, insieme alla città, un altro un passo avanti - ha proseguito il coordinatore Capitanio - La nostra forza civica, lontana dalle logiche di partito, ricorda che quanto fatto in questi anni ha determinato un significativo miglioramento della qualità della vita e dei servizi per i clarensi e riafferma che la direzione da intraprendere è quella della crescita equilibrata e ordinata. La Chiari-Casa accogliente e la Chiari- Centro di servizi e riferimento per i territori circostanti devono viaggiare insieme. Siamo convinti che a guidare questo viaggio non possa esserci persona migliore di Domenico Codoni, nella civica Per una Chiari Virtuosa dalla sua nascita e assessore della Giunta Vizzardi da 10 anni. Lo caratterizza un mix d’esperienza in campo politico-amministrativo, la capacità di fare squadra e una propensione alla concretezza che tutto il gruppo apprezza».

Dunque, non ci sono più ombre di dubbio. Basta attendere l’ufficialità, il «sì» pronunciato da Codoni e la sua presentazione alla città.

Ultim'ora

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 novembre, è stato invece annunciato alla cittadinanza che Codoni si presenterà sabato 2 dicembre alle 17.30 al Museo della città.