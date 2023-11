E' il gruppo politico di "casa" dell'ex sindaco Massimo Vizzardi (decaduto perché eletto consigliere regionale), ma anche quello del prossimo candidato Domenico Codoni (anche se non c'è ancora stato l'annuncio ufficiale). Questa mattina, Per una Chiari Virtuosa ha inaugurato la sua nuova sede.

Inaugurata la sede di Chiari Virtuosa

Si trova in pieno centro, in via XXVI Aprile, proprio davanti piazza delle Erbe. "Sabato11alle11". Un po’ come uno slogan. Un modo, perché no, divertente, per porre l'attenzione sull’inaugurazione della nuova sede del gruppo politico Per una Chiari Virtuosa e invitare la cittadinanza a partecipare. L’obiettivo? Uno scambio di idee, un primo momento per conoscersi, o per ritrovarsi, prima delle elezioni del 2024.

L'intervento

In precedenza, sull'evento, era già intervenuto il coordinatore del gruppo, Laura Capitanio: