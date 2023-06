Ubriaco in contromano poco prima della processione religiosa.

Bagnolo: fermato autista ubriaco prima della processione religiosa.

Ieri, domenica, c'è stata una consuetudine molto cara ai fedeli bagnolesi, ovvero la solenne processione per le vie del paese. Proprio in concomitanza con la processione, nella via d’accesso al centro del paese, infatti, c'era una vettura che procedeva letteralmente a zig zag, senza riuscire a tenere una corretta direzione di marcia. Gli agenti della Polizia Locale hanno deciso di intervenire immediatamente, ma nel vederli avvicinare il conducente dell’automobile non si è fermato ed ha cercato di darsi alla fuga. È così iniziato un vero e proprio inseguimento durante il quale gli agenti del comandante Nicola Caraffini hanno cercato in diversi modi di segnalare all’automobilista di fermarsi. Davanti all’atteggiamento incurante di quest’ultimo, gli agenti della Polizia Locale hanno affiancato e fermato il veicolo dal quale è uscito un cittadino dell’87, residente a Bagnolo Mella che, pur essendo soltanto le 19.30, ha evidenziato un tasso alcoolemico ben tre volte superiore a quello consentito dalla legge. Di conseguenza sono scattati prontamente il ritiro della patente e il sequestro della macchina, intestata allo stesso conducente, con il fine di confisca.