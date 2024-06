Godizzi sindaco: i commenti e la gara delle preferenze dei singoli candidati consiglieri

Con uno scarto di quasi cinquecento voti la cittadinanza ha optato per il cambiamento: «Bagnolo “si è” Aperta».

Godizzi neo sindaco: i commenti e le preferenze

Un ribaltone, in piena regola e per molti inaspettato.

Alla fine a trionfare è Stefano Godizzi con la sua Bagnolo Aperta, subito rinominata in "Bagnolo si è aperta".

Si conclude così dunque il "ciclo" della Almici e del centrodestra che rispetto alle precedenti elezioni si era presentato, stavolta, in modo compatto. Ma non è bastato. E se nella tornata precedente la sfida era stata sul filo di lana (una trentina di voti a dividere le due compagini) in quest'occasione lo scarto ha invece quasi toccato le 500 preferenze (480 per la precisione). Inaspettato dunque, anche perché ha completamente ribaltato anche il voto che Bagnolo ha dato in ottica «Elezioni Europee».

«E' una vittoria inaspettata nelle proporzioni – il commento e la soddisfazione di Stefano Godizzi, neo sindaco - Abbiano intercettato la voglia di cambiamento dei bagnolesi e adesso è il momento di lavorare tutti insieme perché la comunità è una sola».

Queste a caldo le parole del sindaco che poi è tornato sulla preferenza espressa dai cittadini:

«Quello che è successo a Bagnolo è qualcosa di straordinario: abbiamo ottenuto un risultato che nessuno aveva previsto, pensando automatica la conferma dell'Amministrazione uscente. Invece Bagnolo Aperta ha intercettato la voglia di una politica vicina ai cittadini ed alle loro esigenze. Adesso arriva il lavoro da fare, che sarà tanto. Non ha senso continuare ad avvelenare il clima: vorremmo davvero lasciarci alle spalle una campagna elettorale dai toni troppo accesi e guardare avanti. Cercheremo la collaborazione di tutti, e volentieri accetteremo il contributo della minoranza consiliare. Anche le critiche sono importanti se sono costruttive perché ti permettono di migliorare: saper ascoltare non è sinonimo di debolezza, ma di forza! E' chiaro che la vittoria di Bagnolo Aperta non è il prevalere di una fazione, perché io sarò il sindaco di tutti i bagnolesi e la mia Amministrazione lavorerà perché i nostri concittadini siano orgogliosi di vivere a Bagnolo».

Programma e obiettivi

Da cosa si partirà?

«Stiamo stilando un elenco lunghissimo delle cose da fare. Tra le urgenze sicuramente c'è la manutenzione del patrimonio pubblico inteso come immobili, strade/marciapiedi e verde. E poi le iniziative volte a rianimare Bagnolo coinvolgendo le categorie produttive e le associazioni. Vorremmo davvero una comunità vivace».

Il Consiglio comunale

In tema di Consiglio comunale invece, oltre al sindaco Stefano Godizzi della maggioranza entrano Cristina Leoni, Ermelina Ravelli, Giovanni Carilli, Valentino Zucchini, Marco Agazzi, Marco Trementini, Valentina Godizzi, Monica Singh, Silvana Davini, Davide e Giorgio Cogoli mentre della minoranza oltre al candidato sindaco Cristina Almici ci saranno Felice Purcaro, Margherita Balzani, Pietro Albanese ed Eleonora Rossini.

Le preferenze