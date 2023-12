Terrore al supermercato: sorpresi a rubare, aggrediscono i commessi con cocci di vetro e taglierino

Sorpresi a rubare nell'Aldi, aggrediscono il personale con dei cocci di bottiglia e mandano quattro persone in ospedale. Terrore nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 dicembre, all'Aldi di Bagnolo Mella, in via Lombardia.

Taccheggiatori sorpresi dai commessi del supermercato

Tutto è cominciato attorno alle 17.30 quando due uomini - a quanto pare soggetti piuttosto instabili, già noti alle forze dell'ordine e protagonisti di diversi episodi analoghi - sono stati sorpresi a taccheggiare della merce.

La colluttazione e i cocci di vetro e taglierino

Braccati, i due hanno reagito aggredendo diversi dei dipendenti in servizio, stando a quanto emerso brandendo come arma dei cocci di vetro e anche un taglierino. Ne è nata una colluttazione, durante la quale alcuni commessi, un vigilante, e lo stesso aggressore principale, classe 1984, sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve.

Nel frattempo, altri commessi del supermercato hanno allertato il 112 che a sua volta ha trasmesso l'allarme ai carabinieri della compagnia di Verolanuova e all'Agenzia regionale emergenza urgenza. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dell'Arma, oltre che della Polizia locale di Bagnolo Mella, e anche alcune ambulanze per soccorrere i feriti. Nessuno di loro in pericolo di vita, ma sono stati accompagnati in Pronto soccorso in codice giallo: uno al Poliambulanza di Brescia, un altro ai Civili, e un terzo all'ospedale di Manerbio.

I due, come detto persone già note e attenzionate sia dall'Arma che dalla Polizia locale da diverso tempo, sono stati quindi fermati.