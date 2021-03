E’ accaduto ieri, in tarda serata, in un supermarket. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di cogliere l’uomo sul fatto

Ruba super alcolici arrestato un 35enne

Aveva trascorso troppo tempo nella corsia dei super alcolici destando qualche sospetto. Una volta giunto alla cassa ha presentato come acquisto un solo trancio di pizza, esce mentre la pattuglia dei Carabinieri di casa a Bagnolo Mella stava effettuato il servizio di controllo del territorio. E’ bastato il cenno del direttore del punto vendita ai militari a far scattare nel parcheggio la perquisizione. Nello zaino dell’uomo hanno trovato ben 10 bottiglie di super alcolici e altre 4 nascoste sotto il giubbino e ben ancorate al corpo tramite una corda passata intorno alla vita, per un totale di 200 euro.



Per il cittadino indiano, classe 1986, già pregiudicato e senza fissa dimora, è scattato l’arresto in flagranza di reato per furto. Questa mattina la convalida da parte del Gip di Brescia, il 35enne è stato portato in Questura per avviare le pratiche di espulsione dal paese.