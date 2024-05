Prima passeggiata per Susy, Milzano ricorda la concittadina uccisa dal compagno

Un successo inaspettato quello di ieri (domenica 5 maggio 2024), che ha visto gli abitanti di Milzano e dei paesi limitrofi darsi appuntamento fin dalle prime ore del mattino per la “Prima passeggiata Per Susy”.

Prima passeggiata per Susy, Milzano ricorda la concittadina

L’iniziativa Organizzata dalla Pro Loco di Milzano in collaborazione con l’amministrazione comunale, Asd Liberty e Posturalmente, oltre a ricordare la concittadina scomparsa tragicamente quattro anni fa, ha voluto sensibilizzare la popolazione sulla violenza di genere. Zsuzsanna Majlat, uccisa venerdì 8 maggio 2020 dal compagno davanti ai figli.

Circa duecento le iscrizioni on line, a cui sono seguite altrettante sul posto. Dopo un primo riscaldamento, pronti per la partenza verso il santuario di Comella per l’andate e il ritorno, tra le fila volti di amici e conoscenti, donne uomini e bambini, che non si sono fatti perdere l’occasione per ricordare Susy e lanciare il loro no contro la violenza in una splendida giornata assolata.

I ricordi

“E’ bello, sono contenta ed emozionata per come la popolazione ha risposto – ha spiegato Micol Marini, di Proloco Milzano – oltre all’organizzazione dell’evento di novembre, abbiamo pensato fosse corretto continuare la campagna di sensibilizzazione anche durante l’anno, la camminata era la scelta più immediata e semplice da organizzare”. “A distanza di quattro anni vedere così tanta gente manifestare la propria vicinanza a questa ci emoziona – spiegano gli amici di sempre - Susy era una persona molto solare e grazie a questo sole, è come se oggi fosse qui con noi”.

Le immagini