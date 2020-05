“Fai buon viaggio Susy”, l’ultimo saluto di Milzano

La comunità di Milzano non ha voluto mancare alla cerimonia per l’ultimo saluto a Zsuzsanna Majlat prima del rientro in Romania.

Ultimo saluto

Questa mattina tutta Milzano, col cuore pieno di incredulità e dolore, ha voluto partecipare al breve rito di commiato a Zsuzsanna Majlat, uccisa venerdì 8 maggio dal compagno Gianluca Lupi davanti ai figli. La salma della vittima ha sostato non più di una mezz’ora nella parrocchiale per permettere a don Lorenzo Boldrini di impartire una benedizione ed ai milzanesi, chi presente in chiesa chi da casa tramite la diretta facebook sulla pagina Sei di Milzano se, di salutare e pregare la loro concittadina. “Nei nostri cuori c’è un profondo dolore per Susy, ma soprattutto per i suoi tre figli”, ha esordito il parroco esprimendo le preoccupazioni di tutti anche del sindaco Massimo Giustiziero che ha preso la parola per ribadire il suo impegno e di tutta l’Amministrazione nel voler sostenere ed aiutare in ogni modo i bambini. Al termine della benedizione la salma è stata trasportata in Romania a Band, affinché Zsuzsanna Majlat possa essere sepolta al fianco della propria madre come lei stessa desiderava.