Dramma nel bresciano, uccide la moglie davanti ai figli

Milzano, uccide la moglie davanti ai figli: è successo questa sera, in un’abitazione privata.

Una nuova tragedia. L’ennesimo caso di femminicidio che ha lasciato tutti senza parole. Si è consumato questa sera in un’abitazione a Milzano dove un uomo, un italiano classe 1979, ha ucciso la moglie davanti ai tre figli. Secondo le prime ricostruzioni la donna, classe 1981 di origini rumene, sarebbe stata colpita alla gola con un coltello. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, giunti sul posto. In arrivo anche la scientifica.