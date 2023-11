Facciata illuminata, pedalate, incontri e flash mob contro la violenza sulle donne

Il Comando Provinciale Carabinieri di Brescia si illumina di arancione. Organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in adesione alla campagna internazionale dell'Onu "Orange the world - Promuoviamo la Consapevolezza", l'iniziativa è stata realizzata in stretta sinergia con il Soroptimist Club di Brescia con cui il Comando generale collabora dal 2015. Una delle tantissime iniziative promosse per sensibilizzare sul tema della violenza di genere tra pedalete, flash mob, fiaccolate e incontri andati in scena in tutto il bresciano.

La facciata illuminata

La facciata illumonata è l'ultima di una serie di inziative realizzate con il Soroptimist: il Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2019 ha permesso di creare in numerose caserme dell’Arma “una stanza tutta per se”, un ambiente idoneo all’ascolto protetto che permette di accogliere la vittima vulnerabile, presente anche negli spazi del Provinciale di Brescia e presso le Compagnie Carabinieri di Breno, Salò e Desenzano del Garda.

La pedalate dell'impegno civiile

Il comando provinciale dell'Arma è stato anche tappa della Pedalata di Impegno civile per l’eliminazione della violenza contro le donne, che oggi attraverserà diversi comuni della Franciacorta e del bresciano per toccare quei luoghi che nell’ambito della Rete antiviolenza assumono un ruolo strategico: Pronto soccorso, caserme delle Forze dellì'Ordine, Ambiti territoriali sociali per esempio. L'obiettivo è promuovere un senso di comunità e di responsabilità collettiva e unire le persone in un gesto concreto di solidarietà e impegno.

Il flash mob

A Palazzolo questa mattina si è tenuto il momento conclusivo di una rassegna nata promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla Commissione Pari Opportunità di Palazzolo sull’Oglio, insieme al Centro Antiviolenza Rete di Daphne e a tante associazioni palazzolesi, tra cui l’Associazione Pensionati, il Circolo ARCI La Base, Le Donne del Terzo Paradiso, Kuma, nonché ASSCOM San Fedele e la Biblioteca Civica Lanfranchi. Un flash mob che ha coinvolto gli studenti delle scuole (dal Comprensivo alle superiori), partito da piazza Roma e attivato a parco Metelli dove è stata posizionata l'installazione «Insieme». L'insieme delle pietre colorate e realizzate nei giorni scorsi da famiglie e bambini nell'ambito dell'iniziativa "Le parole sono pietre" di Rete di Daphne.

La fiaccolata a Cologne

Cologne venerdì sera si è accesa con "Una luce contro la violenza", la fiaccolata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne lungo le vie del paese. Quasi 500 persona hanno preso parte al serpentone partito da piazza Garibaldi, allestita a tema con l'aiuto di Alpini, Rete di Daphne e I Frattimi, oltre ai disegni realizzati dai giovani che frequentano il doposcuola all'oratorio.

"È difficile in una serata come questa ed a pochi giorni dall'ennesima vittima di femminicidio, trovare parole che non appaiano retoriche e banali - sono le parole dell'assessore Francesca Boglioni e delle consigliere Valentina Ambrosini e Michela Goffi, oltre al team dei Servizi sociali - E' stata una settimana dura dove ovunque si è discusso di come questi fatti possano accadere. Le risposte non sono semplici da trovare. La morte di Giulia Cecchettin ci ha fatto sentire la violenza più vicina: è la 105esima vittima dall'inizio dell'anno, poteva essere nostra figlia, amica, sorella o vicina di casa. E tutto questo ci deve fare sentire poi responsabili. Ora più che mai è il momento di parlare e di dire basta. Dobbiamo imporci un cambiamento di mentalità e rifiutare qualsiasi atteggiamento fisico o verbale di violenza che offende la donna".