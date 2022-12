Investita da due auto mentre attraversa la strada, muore una donna

Sinistro dal tragico epilogo a Capriolo.

La vittima è una donna di 38 anni di nazionalità ucraina domiciliata a Capriolo, era in Italia da 5 anni. Lavorava come domestica, questa sera stava rincasando, abitava in via Sarnico a qualche civico di distanza dal luogo dell'accaduto, era mamma di un minorenne.

Investita da due auto mentre attraversa la strada

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 17.30 in codice rosso in via Sarnico. Una donna sulla quarantina è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada, il sinistro è avvenuto di fronte ad un'agenzia immobiliare. Dalle prime ricostruzioni l'auto che l'ha travolta si dirigeva da Paratico verso Capriolo e poi l'ha investita una seconda auto che invece viaggiava nel senso di marcia opposto.

Un tratto di strada molto pericoloso

Sullo stesso tratto di strada, particolarmente trafficato, un anno fa si era spazzata un'altra vita anche in quel caso travolta da un'auto. A settembre 2021 ad essere stata investita sullo stesso tratto di strada era stata la giovanissima Larissa David. Non è ancora stato possibile identificarla non avendo la donna con se i documenti. Presenti i Carabinieri di Capriolo e la Polizia Locale di Capriolo, i soccorritori del Gruppo Volontari ambulanza di Capriolo: questi ultimi una volta giunti sul posto l'hanno subito trasportata con la barella sull'ambulanza anche per ripararla dalla pioggia che scendeva copiosa, hanno tentato di rianimarla ma non c'è stato nulla da fare.

Disagi sul traffico

Parecchi i disagi sulla viabilità trattandosi di un orario di punta. La statale 469 in via Sarnico è stata chiusa dalla rotonda della Conad alla rotonda comunemente definita dell'hotel del Sole. Il traffico è stato deviato sulla ex Provinciale (via Paratico). Sul posto la Polizia Locale di Capriolo e i carabinieri che stanno gestendo la viabilità.

Dopo un'ora e mezza i mezzi sono stati rimossi perché posti sotto sequestro per gli accertamenti, la strada è stata riaperta in un unico senso di marcia al momento, quello in direzione Paratico-Capriolo verso il casello autostradale.

