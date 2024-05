Il gruppo Volontari dell'Ambulanza di Capriolo finalmente inaugura la nuova sede. Grande festa per le tute arancio.

Taglio del nastro per la nuova casa dei Volontari dell'Ambulanza

I nuovi spazi erano stati terminati a cavallo tra il 2019 e il 2021, ma il Covid e una serie di altre circostanze ne hanno sempre rimandato il taglio del nastro. Oggi, però, il grande giorno è arrivato. Questa mattina, domenica 26 maggio, Capriolo è in festa per i Volontari dell'Ambulanza. Presenti per l'occasione le autorità, le Forze dell'ordine, le associazioni d'Arma e non solo. Nessuno si è voluto perdere il grande evento e per l'occasione sono arrivati anche tutti i candidati (cinque) in corsa alle prossime Amministrative.

Ad animare il momento la banda e le majorettes arrivate per l'occasione.

La struttura

La nuova struttura è sorta vicino a quella già esistente. Ospiterà i mezzi e i materiali dei volontari, ma soprattutto, al piano superiore, sarà adibita per i corsi di formazione del personale.