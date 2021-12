Non ce l'ha fatta la donna investita sulla provinciale tra Capriolo e Paratico

La vittima

La vittima è Daniela Bertazzoli, classe '61, dal 2014 residente a Capriolo.

Ha avuto un tragico epilogo l'incidente accaduto nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 10 dicembre) sulla provinciale tra i comuni di Capriolo e Paratico.

Per la donna che è rimasta investita mentre attraversava la strada non c'è stato nulla da fare. Si tratta di Daniela Bertazzoli, classe '61. Nata a Sarnico, nel 2014 si era trasferita a Capriolo da Corte Franca e aveva lavorato come collaboratrice scolastica.

La situazione era fin da subito apparsa grave

Le condizioni della donna sono apparse subito disperate; dopo essere stata rianimata e elitrasportata agli Spedali Civili di Brescia, la donna è deceduta dopo poche ore. Sullo stesso tratto di strada nel mese di ottobre aveva perso la vita anche la giovanissima Larissa David (13 anni) rimasta investita da un camion mentre attraversava la strada per andare a scuola.