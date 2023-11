Inseguimento notturno in Franciacorta: in fuga sull'auto rubata

Nella serata di ieri, sabato 4 novembre, una pattuglia della stazione carabinieri di Erbusco ha incrociato in via Solferino una Fiat Panda che risultava essere stata rubata nel pomeriggio a Calcio, in provincia di Bergamo.

Inseguimento notturno in Franciacorta

Il conducente del mezzo, quando si è accorto della presenza dei carabinieri che gli stavano intimando l’alt, è fuggito percorrendo via Bonomelli in contromano nel tentativo di seminarli. Nonostante le pericolose manovre messe in atto, quando le due persone a bordo del mezzo si sono rese conto di non riuscire a seminare i carabinieri, si sono dirette in zona campestre nei pressi di via San Donato. Lì hanno abbandonato il veicolo e sono scappate a piedi facendo perdere le proprie tracce favoriti dal buio e dalla pioggia battente. La vettura è stata restituita al leggittimo proprietario.

Terzo episodio in pochi giorni

A Rovato intorno alle 15.30 di giovedì 2 novembre alla Polizia Locale di Rovato, impegnata nel controllo del territorio, è arrivata la segnalazione dell'ingresso di un veicolo sospetto in uso a pregiudicati per attività di spaccio e reati predatori. La pattuglia, ferma su corso Bonomelli ad aspettare l'auto, una Bmw colore argento, ha intimato l'alt. Ma il mezzo, con due soggetti a bordo, ha iniziato una rocambolesca fuga lungo le vie del paese ad altissima velocità con innumerevoli sorpassi azzardati e rotatorie imboccate contromano. Approfittando del vantaggio guadagnato, il conducente ha fatto scendere il passeggero, che si è dileguato. La folle corsa è proseguita verso via Poffe e si è conclusa con uno schianto, provocato dalla Bmw, all'intesezione con via Lombardia. Nell'incidente sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, i passeggeri dell'altra auto, mentre l'automobilista in fuga è stato arrestato. E' un tunisino di casa a Pontoglio, irregolare in Italia.

Sempre giovedì 2 novembre a Capriolo gli agenti della Polizia locale, già impegnati nei controlli sul territorio (intensificati dopo il cambio dell'ora), si sono messi sulle tracce di una Mercedes segnalata come sospetta. Alla vista della pattuglia, però, l'auto si è data alla fuga. Il conducente ha imboccato in retromarcia via Paratico, poi ha proseguito in via Pascoli e qui il mezzo è rimasto inchiodato. A quel punto l'uomo è sceso ed ha continuato la sua corsa a piedi. L'automobilista è riuscito a scappare, ma a bordo della Mercedes sono stati rinvenuti diversi arnesi da scasso, sequestrati insieme al veicolo.

Quello di sabato, ad opera dei carabinieri, è dunque il terzo inseguimento nell'arco tre giorni sulle strade della Franciacorta.