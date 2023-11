Scappa all'alt e provoca un incidente: arrestato pluripregiudicato a Rovato

Un rocambolesco inseguimento che si è concluso con un violento schianto in via Poffe a Rovato. L'uomo sfuggito all'alt, tunisino classe 1994 irregolare in Italia, pluripregiudicato, è finito in manette.

Scappa all'alt e provoca un incidente

Erano le 15.30 di giovedì 2 novembre quando alla pattuglia della Polizia Locale di Rovato impegnata nel controllo del territorio è arrivata la segnalazione dell'ingresso di un veicolo sospetto in uso a pregiudicati per attività di spaccio e reati predatori. La pattuglia, ferma su corso Bonomelli ad aspettare l'auto, una Bmw colore argento, ha intimato l'alt. Ma il mezzo, con due soggetti a bordo, ha iniziato una rocambolesca fuga lungo le vie del paese ad altissima velocità con innumerevoli sorpassi azzardati e rotatorie imboccate contromano. Il tutto in un orario dove era intenso il traffico, con notevole presenza di pedoni e gente in bicicletta. Approfittando del vantaggio guadagnato, il conducente ha fatto scendere il passeggero, che si è dileguato. La folle corsa è proseguita verso via Poffe e si è conclusa con uno schianto, provocato dalla Bmw, all'intesezione con via Lombardia.

Feriti gli occupanti dell'altra auto

Nel violento schianto sono rimasti feriti, per fortuna non gravemente (se la sono cavata con una prognosi di 6 giorni), gli occupanti dell'altra auto coinvolta, una Renault Scenic, che nulla ha potuto fare per evitare l'impatto. La pattuglia, che seguiva il fuggitivo a distanza, ha immediatamente bloccato l'uomo il quale, sceso dal veicolo, ha tentato la fuga a piedi. Dalla successiva perquisizione è emerso che lo stesso era in possesso di una modica quantità di droga, inequivocabile destinata allo spaccio. L'automobilista, tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio, è stato processato per direttissima. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la sua carcerazione. A carico dell' uomo (B.A. le iniziali), tunisino classe 1994 domiciliato in Pontoglio ma irregolare e senza fissa dimora, c'è infatti un "curriculum" piuttosto pesante, contrassegnato da numerose condanne per spaccio ricettazione e furti. Il giovane dovrà rispondere anche del reato di guida senza patente (perché mai conseguita) e lesioni personali.

Controlli serrati sul territorio

L'arresto chiude tre giorni di controlli a tappeto sul territorio rovatese. La stretta era iniziata già martedì mattina (31 ottobre) con il fermo di un italiano (rovatese) beccato a rubare i tombini di via San Fermo. Gli intensi controlli svolti nella notte di Halloween hanno invece portato al ritiro di 4 patenti per guida in stato di abbrezza, all' applicazione di 11 sanzioni al Codice della strada e di 4 sanzioni amministrative a ragazzi che urinavano per strada.