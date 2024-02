Morto operaio 61enne, era appena arrivato al lavoro.

Morto operaio 61enne

Tragedia questa mattina (mercoledì 28 febbraio 2024) a Pontoglio. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 6 in codice rosso. Dalle prime ricostruzioni pare che l'uomo fosse appena arrivato sul posto di lavoro. Il 61enne, Giorgio Vavassori di Telgate (Bergamo), sarebbe giunto in azienda in sella alla sua moto.

Ancora da capire le cause della morte

Ancora non si conoscono i motivi che sono da chiarire, sarà l'autopsia a gettare luce, ma pare che abbia sbattuto la testa contro un rimorchio parcheggiato nel piazzale della stessa azienda. Ad intervenire sul posto un'ambulanza e due automediche così come la Polizia stradale di Brescia. Purtroppo, però, per lui non c'è stato nulla da fare.