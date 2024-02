Hanno appiccato un incendio all’isola ecologica pensando di non essere beccate, ma grazie alla collaborazione dei cittadini e le Forze dell’ordine e con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza non è stato difficile identificare le tre donne colpevoli del "gestaccio".

Appiccano il fuoco all’isola ecologica: beccate in meno di 24 ore

A rendere noto quanto accaduto la scorsa settimana è stato lo stesso primo cittadino, Alessandro Pozzi:

Mi chiedo sinceramente se, considerando le circa 80 telecamere sul territorio comunale, qualcuno possa pensare di sfuggire alla videosorveglianza. Benché l'identificazione dei responsabili non sia sempre garantita, la presenza di un sistema avanzato offre spesso alle Forze dell'ordine, gli strumenti necessari per individuare e perseguire coloro che commettono reati o illeciti. Qualche settimana fa, tre ragazze di nazionalità rumena, hanno appiccato un incendio all'isola ecologica. La reazione tempestiva dei cittadini nel chiamare i Vigili del fuoco, i carabinieri e il sottoscritto, ha permesso l'identificazione delle colpevoli in meno di 24 ore, evidenziando l'efficacia dell'attuale sistema di videosorveglianza.

Come da lui spiegato, Pozzi ha reso noto quanto accaduto con l’intento di disincentivare i malintenzionati che agiscono nella speranza di non essere scoperti.

Questa vicenda dovrebbe essere un monito per quei pochi cittadini malintenzionati, sottolineando che le azioni illecite non rimarranno impunite. È nostra intenzione potenziare ulteriormente l'impianto di videosorveglianza, al fine di ridurre al minimo gli spazi di azione per i delinquenti e garantire una maggiore sicurezza per l'intera comunità.

Le tre donne sono state denunciate: due alla Procura della Repubblica e una al Tribunale dei Minori per invasione di proprietà privata e incendio doloso (articolo 633 e 423 del Codice penale).