Incendio in un appartamento a Erbusco, tre intossicati

Attimi di apprensione oggi, sabato 16 marzo, all'ora di pranzo nel cuore del centro storico erbuschese, proprio di fronte al Comune. Un incendio è divampato all'interno di un appartamento in via Verdi e tre persone sono rimaste intossicate.

Incendio

L' allarme è scattato intorno a mezzogiorno e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con più mezzi da Palazzolo e Brescia, i sanitari del 118 di Adro e i carabinieri della locale stazione.

I tre intossicati, una coppia residente nell'appartamento e il nipote, sono stati trasportati in ospedale a Chiari. Non sarebbero fortunatamente in gravi condizioni.

Le indagini sulle cause sono ancora al vaglio ma pare che l'incendio sia divampato da un corto circuito all'interno di una delle stanze dell'appartamento.