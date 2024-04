Erbusco Futura corre con il candidato sindaco Mauro Cavalleri

Nuova sede per il gruppo Erbusco, e anche un grande annuncio: il candidato sindaco che trainerà il gruppo alle elezioni è Mauro Cavalleri, l'attuale vicesindaco, che ora cerca la "promozione".

Nuova sede per il gruppo Erbusco Futura

La candidatura è stata lanciata in occasione dell'apertura della sede in via Provinciale 22, a Erbusco, dove i cittadini potranno incontrare tutti membri del gruppo. A introdurre l'incontro è stato Fabrizio Pagnoni, consigliere con delega alla Cultura, che ha evidenziato di seguire il sito www.erbuscofutura.it per tenersi aggiornati sugli orari di apertura della sede, il programma e la squadra che sarà presentata all'inizio di maggio.

Il candidato sindaco è Mauro Cavalleri

Nonostante la possibilità di un terzo mandato, il sindaco uscente Ilario Cavalleri (stesso cognome, nessun legame di parentela, ndr) da tempo aveva annunciato la sua decisione di non presentarsi alle elezioni e di lasciare spazio ai giovani, restando a disposizione del gruppo per dei consigli, senza alcuna ingerenza.

A prendere le redini di Erbusco Futura è stato Mauro Cavalleri: 39 anni, sposato e con tre figli, geometra e libero professionista, è entrato a fare parte del gruppo Erbusco Futura nel 2013 ricoprendo prima il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici e successivamente il ruolo di vicesindaco. "Ora occorre continuare il percorso intrapreso, investendo ancora più energie nel miglioramento del nostro territorio e dei servizi alla cittadinanza, coinvolgendo anche nuove persone e giovani nella responsabilità amministrativa, per far sì che il bagaglio di esperienze e buone pratiche che abbiamo costruito in questi anni non vada disperso, ma continui a dare frutto", ha spiegato Cavalleri. "Sappiamo cosa vogliamo fare ma anche come , il metodo", ha continuando: per lui la parola d'ordine sarà la condivisione.

Quanto ai nomi che lo accompagneranno, la lista ancora in fase di definizione così programma è in fase di stesura: ma come sottolineato dal consigliere Giovanna Rota, intervenuta alla presentazione, dopo questi anni in cui si è data priorità a opere pubbliche e urbanistica, uno dei punti cardine sarà il rilancio e potenziamento dei servizi alla persona.