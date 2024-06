Laura Magli è la prima sindaco donna orceana

Laura Magli sindaco, è òa prima donna orceana a guidare il paese.

Grande soddisfazione

«Ce l’abbiamo fatta!».

E’ questa la frase che si è rincorsa di più nel pomeriggio di lunedì 10 giugno 2024 alla primaria di Orzinuovi, dove dopo il voto sono state scrutinate le schede. La notizia dell’elezione di Laura Magli con il suo gruppo «Centrodestra per gli orceani» è stata accolta dalla sua squadra con abbracci e sorrisi man mano che i candidati nella lista appoggiata dal Centro destra sono arrivati a festeggiare con il gruppo.

Laura Magli sindaco: le sue parole

«Sarò felice di essere il vostro sindaco» ha commentato Magli che ha avuto in questa campagna elettorale come braccio destro il senatore Gianpietro Maffoni, sindaco uscente. Nella storia di Orzinuovi Laura Magli è la prima donna che ricoprirà il ruolo di primo cittadino dopo aver vissuto l’esperienza di vice negli ultimi 5 anni: un bagaglio che le sarà di certo utile per poter governare e guidare Orzinuovi nel mandato in arrivo:

«Sono state settimane di duro lavoro per tutti, durante le quali abbiamo ricevuto numerosi attestati di stima. Il consenso che alla fine ci avete espresso ci riempie di soddisfazione e di entusiasmo. Hanno cercato di gettare fango su noi e le nostre famiglie, ci hanno accusato di aver fatto perdere il senso di comunità, di essere esosi e, addirittura, “troppo sorridenti”: il popolo orceano ha scelto chiaramente su quale strada voleva proseguire. Questo ci carica di una grande responsabilità: agire sempre meglio nell’esclusivo interesse di tutti, nessuno escluso, come abbiamo dimostrato di essere stati capaci in questi anni. Essere sindaco è un po’ come essere genitore: tante responsabilità, tanti pensieri, ma anche tante soddisfazioni. Orzinuovi è il paese che amo, dove vivo e dove ho scelto di far crescere la mia famiglia ed è per Orzinuovi che ho scelto di rimboccarmi le maniche. Prometto di essere con lealtà il Sindaco di tutti, nella speranza che anche coloro che in questa occasione hanno scelto di garantire la propria fiducia ad altri si possano ricredere: insieme, sarà molto il lavoro da fare e tutti saranno chiamati a dare il loro contributo - ha spiegato - Inizieremo con il mettere in sicurezza alcuni punti nevralgici molto frequentati, si inizieranno a muovere i primi passi verso la costruzione del nuovo teatro, si completerà la nuova mensa scolastica e si procederà con la costruzione della Casa di Comunità. Io sono pronta a continuare da dove eravamo rimasti, sono pronta a mantenere gli impegni che abbiamo preso con i nostri concittadini. A noi la responsabilità di continuare».

Il commento di Orzi Futura sulla vittoria di Laura Magli

Le preferenze maggiori se le è aggiudicate Elisabetta Magli, seguita da Luca Bulla. Poco dopo la notizia della vittoria il candidato avversario Michele Scalvenzi ha raggiunto Magli per congratularsi con una stretta di mano e un abbraccio «Buon lavoro» ha detto semplicemente.

La squadra di Orzi Futura ha così commentato il risultato elettorale:

«Sì, abbiamo perso, ma questo non significa che ci sentiamo dei perdenti. A poco più di un mese dalla nascita di questa nostra lista, abbiamo compiuto piccoli miracoli, tra cui il risultato elettorale di oggi, che non è assolutamente scontato se paragonato all’esito delle elezioni europee nel nostro Comune. Ringraziamo coloro che ci hanno aiutati e sostenuti e auguriamo buona fortuna a Laura e al suo team. Dopo i festeggiamenti di questa sera, auspichiamo di poter intraprendere un dialogo costruttivo, dove le critiche siano accolte come occasioni di crescita e non di divisione, per l’interesse del paese. Abbiamo piantato un seme che ha già germogliato: il seme di una politica nuova, fondata sul noi, sulla comprensione e soprattutto sull’ascolto attivo e già questo per noi è una vittoria. La nostra avventura è solo all’inizio».

