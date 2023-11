Nell'auto in fuga arnesi da scasso: sequestro a Capriolo

E' successo tutto in pochi minuti. La segnalazione di un'auto sospetta sul territorio, la fuga a folle velocità e con manovre azzardate, l'abbandono del veicolo e la corsa a piedi. Alla fine, l'unico uomo a bordo è riuscito a scappare, ma nel bagagliaio della Mercedes Classe A sono stati rinvenuti arnesi da scasso e una ricetrasmittente a corto raggio. Attrezzature che sono state sequestrate dalla Polizia locale di Capriolo.

Nell'auto in fuga arnesi da scasso

I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di giovedì 2 novembre, intorno alle 18.40. Il veicolo è stato segnalato come sospetto mentre si aggirava in un quartiere residenziale di Capriolo. Gli agenti della Polizia, già impegnati nei controlli sul territorio (intensificati dopo il cambio dell'ora), si sono messi sulle tracce della Mercedes. Alla vista della pattuglia, però, l'auto si è data alla fuga. Il conducente ha imboccato in retromarcia via Paratico, poi ha proseguito in via Pascoli e qui il mezzo è rimasto inchiodato. A quel punto l'uomo è sceso ed ha continuato la sua corsa a piedi.

Sequestrate le attrezzature e il veicolo

L'automobilista è riuscito a scappare, ma a bordo della Mercedes sono stati rinvenuti diversi arnesi da scasso. Pochi dubbi sul fatto che l'occupante (sicuramente non da solo, visto che era munito di ricetrasmittente) fosse sul territorio di Capriolo per mettere a segno dei furti. Il veicolo è risultato intestato a un prestanome residente fuori regione. Sia l'auto che le attrezzature sono state sequestrate. Per gli uomini della Polizia locale capriolese resta il rammarico che il conducente sia fuggito, compensato dalla consolazione di avere quasi sicuramente contribuito a sventare dei furti in paese.