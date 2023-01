Federico Doga non c'è più. La sua vita è stata tragicamente interrotta sabato scorso, in un incidente mortale a Iseo. Ma il 16enne di Comezzano Cizzago, molto legato alla comunità rovatese per il suo stretto rapporto con il rugby e per la frequentazione al liceo, non sarà mai dimenticato.

Il Rugby si gioca nel ricordo di Federico Doga

Il mondo del Rugby oggi ricorderà e omaggerà Federico. Questa sera, sabato 14 gennaio 2023, alle 21, presso lo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, andrà in scena la terza giornata della European Rugby Challenge Cup: coppa Europa di Rugby, che vedrà opposti i padroni di casa delle Zebre Rugby agli orsi del Bristol Bears Rugby. Alla partita, prenderà parte anche una nostra delegazione composta dagli studenti della classe 3^G del liceo economico-sociale (dell'Istituto Lorenzo Gigli di Rovato) e dai professori Fausto Minelli e Miriam Bersini.

Il fischio di inizio con tanti amici

Prima del fischio d'inizio, in memoria del nostro studente Federico Doga prematuramente scomparso in un incidente stradale, ci sarà un lungo applauso. Le squadre si disporranno poi in riga di fronte alla tribuna Ovest; le Zebre Parma indosseranno una divisa speciale con dedica e una divisa del Rugby Rovato 1976 sarà posata sul prato tra le due squadre.

E' stato spiegato dalla scuola. Ma non è finita. Grazie all'associazione Old Rugby Rovato sono stati recuperati 50 biglietti ed è stato messo a disposizione un pullman (già pieno, su cui ci saranno appunto anche gli studenti) che partirà oggi alle 18 da Rovato. Inoltre, nelle Zebre gioca il bresciano Luca Andreani, che viene proprio dal Rugby Rovato, e dunque le Zebre hanno di buon grado aderito alla proposta di ricordare Fede. All'ingresso in campo sarà anche indossata una maglia commemorativa.