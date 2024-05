E' un'immane tragedia quella che si è consumata ieri sera, 25 maggio intorno alle 20, a Comezzano-Cizzago. Matilde Agnesi, di Trenzano, è morta a 18 anni sulla sp20.

Finisce fuori strada con la moto: Matilde è morta a 18 anni

L'ennesima vita spezzata sull'asfalto. Matilde Agnesi, 18 anni, è morta sulla strada che collega Cossirano e Comezzano. Erano circa le 20, ma ancora non è chiara la dinamica del sinistro. La giovane, in sella alla sua moto, è finita fuori strada in un tratto di aperta campagna. Rovinosa è stata la caduta e per lei non c'è stato niente da fare.

L'incidente

Dalle prime informazioni emerse, sembra che la ragazza viaggiasse in direzione di Trenzano, dove abitava. Improvvisamente, però, avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe finita nel campo dopo una leggera curva. Il buio non era ancora calato e ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti.

La macchina dei soccorsi

Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi, sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del fuoco di Chiari, l'ambulanza da Trenzano e tutto il personale sanitario. Anche l'elisoccorso si è alzato in volo, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare. Poco dopo è stato dichiarato il decesso. Sul posto sono arrivati anche amici e familiari che hanno appreso quanto accaduto e sono rimasti straziati dal dolore.

Alla Polizia stradale il compito di ricostruire quanto accaduto. La strada, invece, è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi.