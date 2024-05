Addio alla giovane Matilda, oggi i funerali

Addio alla giovane Matilda, oggi (martedì 28 maggio 2024) i funerali.

Oggi è il giorno più triste, alle 17 sono in programma i funerali della 18enne Matilda Agnesi tragicamente scomparsa sabato 25 maggio 2024, intorno alle 20 a seguito di un tragico incidente nel comune di Comezzano Cizzago.

La giovane, di Trenzano, ha perso la vita sulla Sp20. Si trovava in sella alla sua moto quando è finita fuori strada in un tratto in aperta campagna. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. L'ultimo saluto sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Trenzano con partenza dalla Casa del Commiato Zammarchi in via Cavallera 8 a Lograto alle 16.45. Successivamente verso il tempio crematorio. A piangerla la mamma Daniela, il papà Alessandro, il fratello Pietro, i nonni, gli zii e i cugini.