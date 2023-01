Pedone investito da un'auto, tragedia a Iseo: l'incidente è avvenuto questa sera, in via Roma, ma ancora non si conoscono la generalità della vittima del sinistro.

Pedone investito da un'auto, tragedia a Iseo

L'incidente è avvenuto poco dopo le 20, in via Roma, all'altezza della stazione ferroviaria. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale che faranno chiarezza sull'accaduto, ma dalle prime informazioni sembra che l'automobile, nel tentare di evitare una persona, abbia sterzato travolgendone un'altra: ancora non sono state rese note le generalità della vittima, che è morta sul colpo. Nel sinistro sarebbero state coinvolte anche altre persone, tra cui una bambina di 10 anni, ma non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti anche la Croce rossa di Palazzolo, i volontari di Adro e i Vigili del Fuoco di Sale Marasino. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.