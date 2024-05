"Non posso dire di aver fatto tutto giusto, ma con sincerità affermo di averci provato e di aver agito sempre per il bene della mia comunità". Con queste parole si possono racchiudere al meglio i cinque anni di mandato targati Alida Potieri. Primo cittadino uscente di Comezzano - Cizzago, non si ricandiderà e farà un passo di lato, ma senza mai voltare le spalle alla sua squadra, quella di "Insieme si può".

Il saluto del sindaco Alida Potieri alla sua Comezzano - Cizzago

Di esperienza ce n’è tanta, ma per le interviste c’è ancora la timidezza di sempre. Martedì mattina, però, il sindaco uscente, come altri prima di lei, è entrata dalla porta del ChiariWeek e si è seduta al tavolo per fare il bilancio di questi cinque anni (che, in verità, sono stati solo il culmine di un’esperienza di più di 20 anni).

Come sono stati questi cinque anni?

Interessanti, ma non nego che sono stati anche difficili. Abbiamo avuto la supercella e poi il Covid, le prime avvisaglie in paese sono arrivate già il 22 febbraio del 2020. Non è stato un periodo semplice, non sapevamo nemmeno come muoverci. Però, comunque, non posso negare. E’ stata una bella esperienza, che mi ha dato e lasciato tanto. E anche io ci ho messo tutta me stessa.

Quali sono le difficoltà che ha trovato al momento dell’insediamento?

Quando ci siamo insediati abbiamo fin da subito capito che non sarebbe stato semplice. Abbiamo dovuto, in primo luogo, affrontare la mancanza di dipendenti comunali. Ce n’erano solo 5 e l’Ufficio tecnico era completamente sprovvisto. E poi bisognava subito affrontare la questione della mensa: la richiesta era maggiore a quella della capienza ed era necessario affrontare il problema della palestra. In tutto ciò, piano piano, oltre alla pandemia, si è inserito il problema dell’aumento dei prezzi, dell’energia e delle materie prime, mentre il 110 ha portato una serie di richieste ancor maggiore all’Ufficio tecnico che, senza personale, non poteva rispondere al meglio. Abbiamo iniziato, piano piano, a mettere in ordine quanto potevamo, ragionando per priorità. Oggi, per dirne una, il Comune ha 9 dipendenti.

Le sue esperienze di vita e l’impiego in un altro Comune l’hanno aiutata ad affrontare questo ruolo?

Sono nata a Barbariga, proprio di fronte al Comune. Ho sempre pensato, anche in modo divertente, che questo fosse il mio destino. Fin da giovane ho iniziato a spendermi per la comunità, inizialmente nell’ambito parrocchiale e poi nella raccolta della carta e tanto altro ancora. La volontà di fare qualcosa per gli altri non mi ha mai abbandonata. Poi ci sono state una serie di circostanze: mia mamma Angela, per esempio, già da piccola mi faceva compilare i bollettini, mi mandava in posta e a fare le commissioni: mi ha insegnato a fare da sola, anche ad attendere il mio turno. Di seguito ho avuto la fortuna di conoscere una persona, che oggi non c’è più, che mi ha insegnato che non dovevo vergognarmi o avere timore quando mi spendevo per gli altri. Così, ho iniziato a capire cosa volesse dire fare effettivamente parte di una comunità. Quando nel 1983 mi sono sposata con Piero e sono venuta a vivere a Comezzano – Cizzago, inizialmente mi sono trovata spaesata, mi mancava qualcosa. E poi, una serie di eventi che si sono concatenati tra loro, mi ha portata prima ad avvicinarmi alla parrocchia, e poi alla politica. Ma il mio modo di vedere la politica è sempre stato quello di mettersi a disposizione degli altri.

Cosa le ha dato maggiori soddisfazioni, a livello umano e di opere?

I rapporti umani sono sempre stati la mia priorità e posso dire di aver dato tanto, ma di aver ricevuto ancor di più. Ci sono cose che mi emozionano, come per esempio le persone che si ricordano di una semplice telefonata fatta durante il periodo del Covid, l’interesse dei più piccoli durante gli incontri a scuola, ma anche la perseveranza, l’impegno e la dedizione che ho visto nel mio gruppo che in questi anni ha saputo restare insieme nonostante le difficoltà. Le cose sono state chiare fin da subito: nessun favoritismo o preferenze, e questo, si sa, porta anche a scontrarsi con persone vicine. Invece, ognuno ha agito per il meglio e insieme abbiamo affrontato le criticità, decidendo sempre a maggioranza. Questo mi rende fiera. Per quanto riguarda, invece, opere e progetti, nonostante le avversità incontrate, la mensa e la palestra mi rendono orgogliosa, ma non come sindaco o Alida. Sono contenta perché è stato dato un servizio alla comunità. Inoltre, abbiamo sempre cercato di agire al meglio per garantire la sicurezza dei nostri concittadini, in diversi ambiti.

Non ci sarà un secondo mandato. Cosa c’è nel futuro? Cosa dice a chi resta? Ci sono dei ringraziamenti da fare?