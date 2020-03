Coronavirus: il sindaco Vizzardi in radio annuncia la dilazione dei pagamenti

Il primo cittadino di Chiari, Massimo Vizzardi, è intervenuto su Radio Claronda e ha annunciato la dilazione dei pagamenti oltre ad aver salutato la cittadinanza.

Il primo cittadino è intervenuto questa mattina, intorno alle 9.30, su Radio Claronda, dopo la Messa. Ha spiegato i provvedimenti messi in atto dal Comune, i servizi a domicilio con le Botteghe di Chiari e anche gli interventi per gli anziani. Poi, ha annunciato una dilazione nei pagamenti.

Tutti dobbiamo essere consapevoli della situazione drammatica che stiamo attraversando, è questo un momento difficile che non abbiamo potuto scegliere ma con riferimento al quale possiamo, invece, scegliere come affrontarlo sia singolarmente sia come comunità: possiamo lasciar conquistare il nostro cuore e lasciar offuscare i nostri pensieri dalla paura oppure viverlo certamente con una normale dose di preoccupazione (a nessuno viene chiesto di essere un super-eroe) ma altresì con fermezza, determinazione, coscienza, consapevolezza della nostra forza come comunità.

Ciò che preoccupa le competenti Autorità sanitarie e ciò che deve far riflettere tutti noi è il moltiplicarsi ogni giorno del numero dei contagiati e, quindi, la situazione dei nostri ospedali ormai in difficoltà (grave difficoltà!) nell’accogliere nuovi malati, per carenza di posti letto e delle strumentazioni necessarie per assistere e curare i contagiati nel migliore dei modi.

La nostra Chiari vede ad oggi sedici concittadini risultati positivi al tampone, di cui due persone anziane purtroppo decedute, e quasi una cinquantina di concittadini in sorveglianza per aver avuto contatti più o meno diretti con persone risultate contagiate: uomini e donne a cui va la nostra vicinanza in queste ore per loro particolarmente delicate ed anche dolorose.

Poi l’annuncio, gli uffici si stanno infatti adoperando per aiutare i cittadini.

Così come in queste ore amministratori ed uffici comunali sono impegnati per permettere una dilazione di alcuni pagamenti di tasse ed imposte comunali: un atto dovuto – nel limite di quanto possiamo fare come Comune e chiaramente solo per ciò che è di nostra competenza – per cercare di rispondere ad un’esigenza reale di difficoltà economica di non poche persone ed attività proprio a causa dell’emergenza sanitaria

Il sindaco Vizzardi ha poi ribadito l’importanza di restare a cas,a circondati dai propri affetti. Non è mancato il grazie all’ospedale e a chi sta lavorando per fronteggiare l’emergenza.

Vorrei anche dirvi, lanciando un messaggio un po’ controcorrente, che stare a casa non significa fermarsi: non dobbiamo gettare via questo tempo, ma invece riappropriamoci di questo tempo per dedicarlo alle nostre piccole passioni, agli affetti più vicini, a costruire e riscoprire progetti e sogni. “Stare a casa” non deve significare stare fermi né come persone né come città, dobbiamo essere pronti per ripartire con rinnovato vigore non appena avremo sconfitto questa emergenza.In queste ore sono peraltro davvero tantissime le occasioni per vedere una volta in più quanto la nostra comunità clarense sia bella, sappia essere solidale e viva, nonostante la grande preoccupazione di questi giorni.

Concludo … Volontari ed associazioni, amministratori, commercianti ed artigiani, singoli cittadini stanno lavorando con il massimo impegno per reagire con dignità e responsabilità a questa epidemia: tutti noi siamo chiamati allo stesso senso del dovere. Lo dobbiamo in primis a quei medici ed infermieri e personale tutto delle varie ASST, del nostro ospedale, che si stanno sottoponendo a turni sovraumani per difendere e tutelare la vita di ciascuno di noi. Con responsabilità e determinazione, insieme, ce la faremo!